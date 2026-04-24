ΕΟΦ: Εκτός αγοράς 5 σκευάσματα ινσουλίνης - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στη διακοπή της κυκλοφορίας συγκεκριμένων σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από σχετική απόφαση της παρασκευάστριας εταιρείας.

Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αναφέρει πως μετά από προσεκτική αξιολόγηση και ενδελεχή ανάλυση της αγοράς, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας ορισμένων σκευασμάτων ινσουλίνης.

Υπογραμμίζει πως η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στην οριστική διακοπή κυκλοφορίας των παρακάτω σκευασμάτων ινσουλίνης στην Ελλάδα. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές θεραπείας για τα περισσότερα σκευάσματα ινσουλίνης των οποίων η κυκλοφορία πρόκειται να διακοπεί οριστικά, τονίζει και προσθέτει πως οι οριστικές διακοπές κυκλοφορίας δεν οφείλονται σε ζητήματα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή ποιότητας.

Τα σκευάσματα ινσουλίνης που έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα

Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο

Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο

Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα) – Φυσίγγιο

H πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).

Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.