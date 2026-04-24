ΕΟΦ: Εκτός αγοράς 5 σκευάσματα ινσουλίνης - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αναλυτικοί πίνακες
Στη διακοπή της κυκλοφορίας συγκεκριμένων σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά προχωρά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από σχετική απόφαση της παρασκευάστριας εταιρείας.
Συγκεκριμένα, ο ΕΟΦ αναφέρει πως μετά από προσεκτική αξιολόγηση και ενδελεχή ανάλυση της αγοράς, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. ενημερώνει τους επαγγελματίες υγείας για την οριστική διακοπή κυκλοφορίας ορισμένων σκευασμάτων ινσουλίνης.
Υπογραμμίζει πως η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. έχει ήδη προχωρήσει στην οριστική διακοπή κυκλοφορίας των παρακάτω σκευασμάτων ινσουλίνης στην Ελλάδα. Υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές θεραπείας για τα περισσότερα σκευάσματα ινσουλίνης των οποίων η κυκλοφορία πρόκειται να διακοπεί οριστικά, τονίζει και προσθέτει πως οι οριστικές διακοπές κυκλοφορίας δεν οφείλονται σε ζητήματα ασφάλειας, αποτελεσματικότητας ή ποιότητας.
Τα σκευάσματα ινσουλίνης που έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους στην Ελλάδα
- Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο
- Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο
- Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο
- Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο
- Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα) – Φυσίγγιο
H πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).
Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr