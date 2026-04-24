Πάτρα: Περίπατος Βιβλίου στο Πολύεδρο το Σάββατο 25 Απριλίου

Το Πολύεδρο (Κανακάρη 147 στην Πάτρα) συμμετέχει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, 10 το πρωί με 7 το απόγευμα, με εκδηλώσεις, προσφορές και δώρα, στον Περίπατο Βιβλίου, που οργανώνει η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.

Η βιβλιοφιλική βόλτα που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες και φίλους του βιβλίου να συμμετάσχουν σε δρώμενα, να νιώσουν μια διαφορετική εμπειρία από την επαφή τους με τις λέξεις και το βιβλίο και κυρίως… να βρεθούν μεταξύ τους!

Mε το κεντρικό μήνυμα «Διαβάζω και αλλάζω», αναμνηστικούς σελιδείκτες, μολύβια, αφίσες και πάνινες τσάντες για τα βιβλία με το λογότυπο, σας περιμένουμε στο Πολύεδρο με κεράσματα και ένα πλούσιο πρόγραμμα, αναφέρει η σχετική πρόσκληση.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:

10:30 το πρωί με 12 το μεσημέρι, «Ιστορίες που ανθίζουν». Εκπαιδευτική δράση για παιδιά, με τις συγγραφείς Ιωάννα Αραμπατζή, Έλενα Δαββέτα, Άννα Δενδρινού, Ελένη Τσιάλτα, Louise Turley.

11 το πρωί με 1 μεσημέρι «Μιλάμε για βιβλία». Συναντούμε συγγραφείς, εκδότες, επιμελητές, εικονογράφους, βιβλιοδέτες, μέλη Λεσχών Ανάγνωσης και φίλους αναγνώστες και μιλάμε μαζί τους για και βιβλία που αγαπάμε, τη φιλαναγνωσία και τις σημερινές συνθήκες στον χώρο του βιβλίου. Oι συγγραφείς θα υπογράψουν τα βιβλία τους.

12:30 το μεσημέρι «αναπολώντας όσα διαβάσαμε…» με τη συγγραφέα Ελένη Κοτίνη Τσιάλτα, σε μια ζεστή, χαλαρή συνάντηση ενηλίκων. Μια αφορμή να γυρίσουμε νοερά στις πίσω μας σελίδες, κουβεντιάζοντας κι αναπολώντας όσα διαβάσαμε, όσα μοιραστήκαμε με φίλους ή όσα δεν μπορέσαμε να ζήσουμε στη διάρκεια των παιδικών μας χρόνων και της εφηβείας μας. Τα παλιά μας βιβλία, τα σχολικά μας βιώματα, η Πάτρα που ξέραμε και η Πάτρα των παιδιών μας. Μπορείτε να φέρετε μαζί σας παλιές φωτογραφίες, σχολικά τετράδια ή αγαπημένα παιδικά βιβλία και το χαμόγελο σας.

4 το μεσημέρι, «κατασκευάζουμε το δικό μας βιβλίο». Μικροί και μεγάλοι δημιουργούμε με λέξεις, ιστορίες και ζωγραφιές, ένα μοναδικό χειροποίητο βιβλίο.

Στις 6 το απόγευμα «Περιδιάβαση μετά μουσικής». Περιδιάβαση σε όλους τους χώρους του Πολύεδρου και λογοτεχνικά κουίζ με τους συμμετέχοντες. Κάθε νικητής κερδίζει ένα βιβλίο.

Σας περιμένουμε στον Περίπατο Βιβλίου στο Πολύεδρο το Σάββατο 25 Απριλίου, αναφέρει τέλος η σχετική ανακοίνωση.