Αίγινα: Σύλληψη 16χρονης που απείλησε με σουγιά συμμαθητές της

Στη σύλληψη μίας 16χρονης μαθήτριας προέβη η ΕΛ.ΑΣ. στην Αίγινα. Η ανήλικη κατηγορείται πως απείλησε με σουγιά συμμαθητές της μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης, την ώρα που η 16χρονη και συμμαθητές της είχαν μόλις εξέλθει από το σχολείο και περίμεναν λεωφορείο σε κοντινή στάση.
Για το συμβάν ενημερώθηκε ο διευθυντής του σχολείου που βρισκόταν ακόμα στην περιοχή και επικοινώνησε με την 16χρονη, η οποία του παρέδωσε τον σουγιά.
Για την υπόθεση, εκτός από την ανήλικη, συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση ανηλίκου.
