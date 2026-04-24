Ο Αυξέντιος Καλαγκός στην Πάτρα - όταν η ιατρική συναντά την ανθρωπιά

Η Πάτρα υποδέχεται μία σπουδαία προσωπικότητα της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας και της ανθρωπιστικής προσφοράς.

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς φήμης καρδιοχειρουργό και ανθρωπιστή Αυξέντιο Καλαγκό.

Ο Αυξέντιος Καλαγκός δεν είναι απλώς ένας κορυφαίος επιστήμονας, αλλά ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε προσφορά ζωής. Με λαμπρή διεθνή πορεία στον χώρο της καρδιοχειρουργικής, έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της ζωής του στη θεραπεία παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, προσφέροντας δωρεάν επεμβάσεις και ελπίδα σε χιλιάδες οικογένειες.

Το έργο του ξεπερνά τα όρια της ιατρικής επιστήμης, καθώς συνδυάζει υψηλή κατάρτιση, ανθρωπιά και βαθιά κοινωνική ευαισθησία. Αποτελεί διεθνές σύμβολο αλληλεγγύης και αποδεικνύει πως η αληθινή επιτυχία μετριέται μέσα από τις ζωές που σώζονται.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν το πανελλαδικό περιοδικό «Πατρινόραμα Hellenic» και ο όμιλος «Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρiου» υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, με στόχο να αναδείξουν το παράδειγμα ενός ανθρώπου που ενώνει επιστήμη και ήθος.

Η βραδιά αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την πόλη, συνδυάζοντας έμπνευση, κοινωνική προσφορά και υψηλό συμβολισμό. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα πραγματοποιήσει ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση :

Εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κκ Χρυσοστόμου

Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας

Πρύτανης του ΕΑΠ. Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης

Για το έργο του θα μιλήσουν :

Ο πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών Ομ. καθηγητής Γιώργος Παναγιωτάκης

Βιωματικές ιστορίες για το έργο του Επιστήμονα Αυξέντιου Καλαγκού από τις :

Ιωάννα Ι. Μπουζάκη

Ασπασία Καρύδα

Πληροφορίες Εκδήλωσης:

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 - ώρα 18:00

Είσοδος Ελεύθερη

Μία μοναδική ευκαιρία για το κοινό της Πάτρας να γνωρίσει από κοντά έναν άνθρωπο που απέδειξε πως η επιστήμη αποκτά αληθινή αξία όταν συνοδεύεται από ανθρωπιά.