Χέγκσεθ: Ο αποκλεισμός στο Ιράν “αποκτά παγκόσμια διάσταση”

Ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις ΗΠΑ «αναπτύσσεται και επεκτείνεται παγκοσμίως» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο των Επιτελείων του Στρατού, στρατηγό Νταν Κέιν, με θέμα την ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ακόμη πως οι ΗΠΑ «δεν ανησυχούν» για μια συμφωνία με το Ιράν και επανέλαβε σχόλια του Τραμπ ότι έχουν «όλο τον χρόνο στη διάθεσή τους».

«Το Ιράν γνωρίζει ότι έχει ακόμα ένα ανοιχτό παράθυρο για να κάνει τη σοφή επιλογή… στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα με ουσιαστικούς και επαληθεύσιμους τρόπους», είπε.

«Κανείς δεν αποπλέει από τα Στενά του Ορμούζ για οποιονδήποτε προορισμό στον κόσμο χωρίς την άδεια του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ», είπε ο Χέγκσεθ.

Ανέφερε επίσης ότι ένα άλλο αεροπλανοφόρο θα προστεθεί στον αποκλεισμό τις επόμενες μέρες.

Επαινώντας την επιτυχία του αποκλεισμού, ο υπουργός Άμυνας ανέφερε την κατάσχεση δύο πλοίων αυτή την εβδομάδα από τις ΗΠΑ «στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, τα οποία είχαν αποπλεύσει από ιρανικά λιμάνια πριν τεθεί σε εφαρμογή ο αποκλεισμός».

«Νόμιζαν ότι τα κατάφεραν και ότι είχαν προλάβει. Δεν τα κατάφεραν», είπε ο Χέγκσεθ. «Κατασχέσαμε τα πλοία τους που υπόκεινται σε κυρώσεις, και θα κατασχέσουμε και άλλα.»

Χέγκσεθ: Η Ευρώπη χρειάζεται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς

Στη συνέχεια, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγσεθ επέκρινε τους Ευρωπαίους συμμάχους επειδή δεν βοήθησαν αρκετά τις ΗΠΑ στον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, λέγοντας ότι η κατάσταση «είναι πολύ περισσότερο δική τους μάχη παρά δική μας».

«Δεν βασιζόμαστε στην Ευρώπη, αλλά χρειάζονται τα Στενά του Ορμούζ πολύ περισσότερο από εμάς, και ίσως θελήσουν να αρχίσουν να κάνουν λιγότερες συζητήσεις και να διοργανώνουν λιγότερες φανταχτερές διασκέψεις στην Ευρώπη και να επιβιβαστούν σε ένα σκάφος», δήλωσε ο Χέγκεθ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο. «Αυτός είναι πολύ περισσότερο ο αγώνας τους παρά ο δικός μας».

”Οποιαδήποτε νέα τοποθέτηση ναρκών από το Ιράν θα παραβίαζε την εκεχειρία με τις ΗΠΑ”

Ο Χέγσεθ δήλωσε επίσης ότι ο στρατός είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ιρανικό πλοίο «απερίσκεπτα και ανεύθυνα» τοποθετήσει περισσότερες νάρκες.

Ωστόσο, είπε ότι δεν θα έκανε εικασίες σχετικά με αναφορές ότι πιθανότατα θα χρειαστούν έξι μήνες για την απομάκρυνση των ναρκών στα Στενά.

Ο Χέγκεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είναι βέβαιες ότι μπορούν να καθαρίσουν οποιεσδήποτε νάρκες εντοπίσουν «και θα ενθάρρυναν και άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε μια τέτοια προσπάθεια».

Υπό κράτηση τα πληρώματα των πλοίων που κατασχέθηκαν από τον αμερικανικό στρατό

Τα πληρώματα και των τριών εμπορικών πλοίων που κατασχέθηκαν από τον αμερικανικό στρατό την περασμένη εβδομάδα εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο στρατηγός Νταν Κέιν σε ενημέρωση την Παρασκευή.

«Θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε παρόμοιες θαλάσσιες δράσεις και δραστηριότητες αναχαίτισης στον Ειρηνικό και τον Ινδικό Ωκεανό εναντίον ιρανικών πλοίων και σκαφών του Σκοτεινού Στόλου», δήλωσε ο Κέιν.

Ο Κέιν είπε επίσης ότι το πλήρωμα του Tousca, του πρώτου εμπορικού πλοίου που κατασχέθηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις την Κυριακή, «αγνόησε επανειλημμένα τις προειδοποιήσεις των ΗΠΑ» για μια περίοδο έξι ωρών. Ο Κέιν είπε ότι αυτή η συμπεριφορά ώθησε το πλήρωμα του αντιτορπιλικού του Ναυτικού που ακολουθούσε το πλοίο να ρίξει πέντε προειδοποιητικές βολές.

«Το πλοίο και το πλήρωμά του συνέχισαν να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και, αφού εξάντλησαν όλα τα άλλα μέτρα, η CENTCOM ενέκρινε την εξουδετέρωση πυρών κατά του Tousca», δήλωσε ο Κέιν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Κέιν, το αντιτορπιλικό απενεργοποίησε τον κινητήρα του πλοίου εκτοξεύοντας εννέα αδρανή βλήματα από τα πυροβόλα 5 ιντσών του αντιτορπιλικού «ακριβώς στο μηχανοστάσιο και τον χώρο του κινητήρα στο Tousca».

«Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το πλοίο ανέφερε στη συνέχεια προβλήματα με τον κινητήρα του, έσβησε στο νερό και άρχισε να συμμορφώνεται με τις οδηγίες των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Κέιν.