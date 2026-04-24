Άγιος Δημήτριος: Ελεύθεροι ο φίλος του 20χρονου δράστη και οι δύο κοπέλες - Την Δευτέρα η δίκη

Για τη Δευτέρα 27 Απριλίου αναβλήθηκε η δίκη των τριών συλληφθέντων για εμπλοκή τους στην υπόθεση άγριας δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Μέχρι τότε οι τρεις συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ κατά τους συνηγόρους τους οι κατηγορούμενοι παρουσιάστηκαν στις αρχές αυτοβούλως και δήλωσαν ενώπιον αυτοφώρου, ότι δεν είναι ύποπτοι φυγής. Ωστόσο, οι αστυνομικές Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη του 20χρονου, ο οποίος, κατά την απολογία του αποδέχθηκε τις εις βάρος του κατηγορίες για τη δολοφονία του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Παράλληλα, σήμερα κατέθεσαν και οι τρεις μητέρες των νεαρών συλληφθέντων.

Η μητέρα της 20χρονης που διατηρούσε σχέση με το δράστη είπε κλαίγοντας: «Ήταν η πρώτη της αγάπη το γνώριζα, αλλά κανείς δεν περίμενε πως θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Σπουδάζει και εργάζεται».

Υπενθυμίζεται ότι, ο 20χρονος, μαζί με τον 21χρονο φίλο του και δύο 20χρονες κοπέλες, οδηγήθηκαν στο Ναυτοδικείο Πειραιά, καθώς ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. Εκεί διαχωρίστηκε η δικογραφία. Οι δύο κοπέλες και ο φίλος του, που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία,

Στο Ναυτοδικείο του Πειραιά η δικογραφία χωρίστηκε και έτσι οι δύο κοπέλες και ο 21χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία και παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Τριμελές.

Το χρονικό της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο

Ο 20χρονος δράστης είναι ο νυν σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος και καθώς δεν είχε διακόψει εντελώς την επικοινωνία μαζί της το θύμα και ζητούσε να μάθει τους λόγους του χωρισμού τους, ο 20χρονος που δεν γνώριζε προσωπικά το θύμα, επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να βρεθούν για απαιτήσει να πάψει να επικοινωνεί με την σύντροφό του.

Στο σημείο, ο 20χρονος δράστης μετέβη μαζί με έναν 18χρονο φίλο του που τον συνόδεψε. Σύντομα ξεκίνησε συμπλοκή και ο δράστης χτύπησε με ένα μαχαίρι που έφερε μαζί του το θύμα, στην καρδιά, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές και είχε συλληφθεί για παράνομη οπλοκατοχή, αφού σε τυχαίο έλεγχο είχε βρεθεί και πάλι να φέρει μαζί του μαχαίρι.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του μέσω του 18χρονου που τον συνόδευε χθες το βράδυ στο πάρκο, ο οποίος δεν είχε άμεση εμπλοκή με το έγκλημα, ταράχτηκε από την κατάληξη της συνάντησης αυτής και μέσω τρίτου ήρθε σε επαφή με το Ανθρωποκτονιών και ένιωσε την ανάγκη να «εξομολογηθεί» όσα έγιναν.

Το κίνητρο ήταν η ερωτική αντιζηλία. Ο 20χρονος ενημερώθηκε από την Αστυνομία να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και νωρίτερα παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών και ακολουθείται η τυπική πλέον διαδικασία για την σύλληψή του.

Σύμφωνα επίσης με πληροφορίες, ο 18χρονος ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Μετά το έγκλημα, ο ναύτης και ο φίλος του έφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, πήγαν, πήραν τις κοπέλες τους και όλοι μαζί έκλεισαν ένα δωμάτιο σε ξενοδοχείο και έμειναν όλη νύχτα εκεί κουβεντιάζοντας τι θα κάνουν. Στην αρχή μάλιστα ο δράστης, όπως αργότερα είπε στους αστυνομικούς η 20χρονη σύντροφός του, της είπε πως ακυρώθηκε το ραντεβού, αλλά στη συνέχεια της παραδέχτηκε όσα έγιναν.

Οι αστυνομικοί που πίστευαν από την πρώτη στιγμή ότι το έγκλημα είχε προσωπικά κίνητρα, ήρθαν σε επικοινωνία με την 20χρονη πρώην σύντροφο του θύματος και της ζήτησαν να παρουσιαστεί στο Ανθρωποκτονιών για να της κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Εκεί παραδέχτηκε η κοπέλα όσα έγιναν, στη συνέχεια κλήθηκε και 21χρονος επίσης με την 20χρονη φίλη του και εκείνος με την σειρά του παραδέχτηκε όσα έγιναν και δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι ο φίλος του οπλοφορούσε με μαχαίρι και δεν πρόλαβε να τους σταματήσει.

Εν συνεχεία, ο 20χρονος ενημερώθηκε από την Αστυνομία να προσέλθει για να του κάνουν κάποιες ερωτήσεις και παραδόθηκε συνοδεία δικηγόρου στο Ανθρωποκτονιών όπου ακολουθήθηκε η τυπική διαδικασία για την σύλληψή του.

Ο ίδιος δήλωσε πως μετανιώνει για την πράξη του, ζήτησε συγνώμη και ισχυρίστηκε πως δεν το ήθελε και πως ήταν κάτι στιγμιαίο, πάνω στα λόγια που αντήλλαξαν. Ο δράστης υπέδειξε επίσης στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών ότι είχε κρύψει το μαχαίρι πίσω από τον θερμοσίφωνα στην ταράτσα.

Ο εισαγγελέας διέταξε να συλληφθούν όλοι.