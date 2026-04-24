Από τη μοναξιά στο μαζί: Η “Απόλαυσις στη Γειτονιά” του Παπαδιαμάντη επί σκηνής από τη θεατρική ομάδα «Νι, το τελικό»

Η θεατρική ομάδα “Νι, το τελικό” παρουσιάζει στο θέατρο act την παράσταση «Απόλαυσις στη Γειτονιά» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ένα έργο που φωτίζει τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη μοναξιά και την ανάγκη για συνύπαρξη.

Λίγο πριν την παράσταση, τα μέλη της ομάδας Ανδρέας Κάτσενος, Άγγελος Κούκος, Γρηγόρης Πανταζής, Φιλίππη Ρούβαλη και Μαίρη Χρυσανθακοπούλου μιλούν για τη διαδρομή τους, τη δραματουργία του κειμένου και τη βαθιά επικαιρότητά του στο σήμερα.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Αθήνα, 1900. Γειτονιά. Αυλές, ταράτσες, σκαλάκια, μπαλκόνια. Λόγια που πετάνε. Παράθυρα με μάτια. Σπίτια το ένα δίπλα στο άλλο.

Ένας θάνατος πέφτει σαν κεραυνός στη γειτονιά μας — και, σχεδόν παράδοξα, ενώνει τους γείτονες σε μια παράξενη αλλά πολύ δεμένη παρέα.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, το τραγικό μπλέκεται διακριτικά με το κωμικό: μικρές καθημερινές παραξενιές, παρεξηγήσεις αλλά και αναμνήσεις που φέρνουν τους ήρωες πιο κοντά — ίσως λίγο πιο κοντά απ’ όσο θα ήθελαν.

Κι ενώ όλα μοιάζουν να περιστρέφονται γύρω από το τέλος, οι ίδιοι αναγκάζονται να αναρωτηθούν για τα πιο απλά και ταυτόχρονα πιο δύσκολα: τώρα που είναι ακόμα ζωντανοί, μπορούν να βγουν από το ασφαλές καβούκι τους; Να ανοιχτούν ο ένας στον άλλον; Να μοιραστούν, έστω και αδέξια, αυτό το παράξενο βάρος που λέγεται ζωή;

Γιατί, τελικά, ακόμα και στις πιο σκοτεινές στιγμές… κάτι μέσα μας επιμένει να ψάχνει το φως — ή έστω έναν καλό λόγο να χτυπήσει την πόρτα του διπλανού.

Συνέντευξη με τη θεατρική ομάδα

Πώς δημιουργήθηκε η ομάδα και πώς καταλήξατε τελικά στην “Απόλαυση στη Γειτονιά”;

Η ομάδα προέκυψε σχεδόν φυσικά μέσα από μια κοινή διαδρομή. Οι τρεις από εμάς έχουμε τελειώσει τη Δραματική Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, όπου είχαμε καθηγητή τον σπουδαίο ηθοποιό και δάσκαλο Δημήτρη Ήμελλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από ενάμιση χρόνο. Οι άλλοι δύο της ομάδας τον είχαν επίσης καθηγητή στη Δραματική Σχολή ΑΡΧΗ στην Αθήνα. Η διδασκαλία του μας άνοιξε ένα παράθυρο στη φαντασία και έναν τρόπο να βλέπουμε το θέατρο αλλά και τον κόσμο συνολικά. Έτσι, όταν γνωριστήκαμε, υπήρχε ήδη μια κοινή αναφορά και μια κοινή πηγή έμπνευσης. Το να δουλέψουμε μαζί ήρθε σχεδόν αβίαστα, ως ανάγκη αλλά και ως χαρά.

Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, προέκυψε η “Απόλαυσις στη Γειτονιά”. Ξεκίνησε από μια προσωπική σχέση του σκηνοθέτη με το κείμενο και πολύ γρήγορα έγινε κοινή υπόθεση. Μας κέρδισε η αμεσότητά του και το γεγονός ότι, μέσα σε λίγες σελίδες, ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο.

Οι άνθρωποι πάντα πιάνονται από κάπου για να συνδεθούν. Από μεγάλα νέα, από κουτσομπολιά, από ιστορίες άλλων. Μιλούν για τους άλλους για να μη μιλήσουν για τους εαυτούς τους. Πόσα πολλά νιώθουμε κάθε μέρα και πόσα τελικά μοιραζόμαστε;

Ίσως έτσι λειτουργεί και η γειτονιά του Παπαδιαμάντη — και ίσως γι’ αυτό να μας αφορά τόσο σήμερα.

Πώς μεταφέρεται ένα τόσο “ανοιχτό” και σύντομο κείμενο στη σκηνή;

Είναι δύσκολο ακριβώς επειδή δε σου δίνει έτοιμη δραματουργία. Δεν έχει κλασικούς χαρακτήρες ή έντονη πλοκή, αλλά αυτό τελικά γίνεται ελευθερία. Μας ανάγκασε να δουλέψουμε αλλιώς: με τις σχέσεις, με τις σιωπές, με τη συλλογικότητα.

Και αυτές οι σιωπές είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία του έργου — δεν είναι κενές, είναι γεμάτες, φορτισμένες με όλα όσα δεν λέγονται.

Στην ουσία, το έργο μάς οδηγεί σε μια διαρκή κίνηση: από τη μοναξιά προς το “μαζί”, από την απομόνωση προς τη συνάντηση. Σε μια γειτονιά όπου οι άνθρωποι μπορεί για χρόνια να άπλωναν τα ρούχα τους στο ίδιο σχοινί και ταυτόχρονα να κουβαλούσαν ολόκληρους κόσμους που δεν τόλμησαν ποτέ να μοιραστούν με τον διπλανό.

Το έργο μιλά για μοναξιά και ανάγκη για σύνδεση. Πώς το βιώσατε ως ομάδα;

Η παλιά γειτονιά έχει κάτι πολύ οικείο, σχεδόν νοσταλγικό — παιδιά στους δρόμους, αυθόρμητες συναντήσεις, κοινές στιγμές. Ακόμα κι αν δεν τη ζήσαμε όλοι μας, την κουβαλάμε σαν μνήμη.

Όμως ο Παπαδιαμάντης δεν εξιδανικεύει. Δείχνει και τη μοναξιά μέσα στην εγγύτητα, την αδυναμία των ανθρώπων να φτάσουν πραγματικά ο ένας τον άλλον. Αυτό το “μαζί” δεν ήταν για εμάς θεωρία. Χτίστηκε στις πρόβες, στις τριβές, στις συζητήσεις, στην προσπάθεια να ακουστεί ο άλλος πραγματικά. Όπως και οι χαρακτήρες του έργου, έτσι κι εμείς προσπαθήσαμε να περάσουμε από το “εγώ” σε κάτι συλλογικό.

Γιατί θεωρείτε ότι το έργο είναι επίκαιρο σήμερα;

Σήμερα, στην εποχή της βίας, της καταστολής, του πολέμου, της παραπληροφόρησης, του φασισμού και του ρατσισμού που η σκιά τους μοιάζει να απλώνεται ξανά πάνω από τα κεφάλια μας, η έννοια της γειτονιάς, της αλληλεγγύης και του ανοίγματος προς τον Άλλον είναι πιο επίκαιρη από ποτέ — και ίσως το μόνο όπλο μας για να κρατηθούμε όρθιοι.

Το επόμενο διάστημα προγραμματίζουμε να παίξουμε την παράστασή μας στην κοινότητα των κατειλημμένων Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, όπου πάνω από 400 άτομα απειλούνται με έξωση και βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη απεργία πείνας ενός συνανθρώπου μας από τις 5 Φεβρουαρίου. Αν περπατήσει κανείς στα Προσφυγικά, θα δει αυτή ακριβώς την έννοια της γειτονιάς και της έγνοιας για τον διπλανό και για την κοινότητα. Αυτή είναι που κινεί τον αγώνα αυτών των ανθρώπων και που τον καθιστά τόσο πολύτιμο.

Συντελεστές

Παίζουν: Ανδρέας Κάτσενος, Άγγελος Κούκος, Γρηγόρης Πανταζής, Φιλίππη Ρούβαλη, Μαίρη Χρυσανθακοπούλου

Σκηνοθεσία: Ανδρέας Κάτσενος

Βοηθός σκηνοθεσίας: Μαριάννα Μωυσίδου

Εκτέλεση σκηνογραφίας: Γιώργος Κούκος

Ρυθμολογία: Στέφανος Μπαρζούκας

Κινησιολογία: Μάρω Πέτλη

Μουσική: Βαγγέλης Μουρελάτος

Φωτογραφίες - Βίντεο: Έλλη Ιατρού

Info

«Απόλαυσις στη Γειτονιά» του Αλ. Παπαδιαμάντη

Θέατρο Act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65), Πάτρα

Κυριακή 26 Απριλίου, 18:00

Εισιτήρια:

Γενική είσοδος 14€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ, ατέλεια) 10€

Κρατήσεις: 6938913471, 6977524854

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-apolausis-sti-geitonia-periodeia/

Διάρκεια: 60’

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=RPF12iTVr4g