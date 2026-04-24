Δίχρονος έκλεψε την παράσταση στον Λευκό Οίκο ενώ ο Τραμπ μιλούσε, βίντεο και φωτογραφίες

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στον Λευκό Οίκο, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τη μείωση του κόστους στην υγειονομική περίθαλψη, όταν ένας 2χρονος Τράβις Σμιθ που απέκτησε την ακοή του μετά από θεραπεία έκλεψε τις εντυπώσεις.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έκανε ειδική αναφορά στην περίπτωση του μικρού παιδιού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φαρμακευτικής αγωγής που, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, συνέβαλε στην αποκατάσταση της ακοής του.

Ο 2χρονος Τράβις Σμιθ, που γεννήθηκε πλήρως κωφός, βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, Σιέρα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο υπό τον Τραμπ. Όπως έγινε γνωστό, έλαβε ειδική θεραπεία σε συνδυασμό με χειρουργική επέμβαση, η οποία του επέτρεψε να ακούει.

Η μητέρα του ανέφερε ότι πλέον το παιδί μπορεί να απολαμβάνει μουσική, να χορεύει και να δείχνει ενδιαφέρον για μουσικά όργανα, κάτι που, όπως είπε, της προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση.