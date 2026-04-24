Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε πρώιμο στάδιο

O πρωθυπουργός του Ισραήλ αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη με ανάρτησή του στο X, ενημερώνοντας για την κατάσταση της υγείας του
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι βρίσκεται «σε άριστη φυσική κατάσταση» μετά τη δημοσίευση της ετήσιας ιατρικής του έκθεσης που αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε αφαίρεση κακοήθους όγκου.
Σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της τακτικής ιατρικής παρακολούθησης μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση για καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, οι γιατροί ανακάλυψαν έναν κακοήθη όγκο σε πρώιμο στάδιο.
Η θεραπεία «εξάλειψε το πρόβλημα και δεν άφησε κανένα ίχνος του», πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε ζητήσει να αναβληθεί η δημοσίευση του ιατρικού του φακέλου, ώστε να μην δημοσιοποιηθεί στο αποκορύφωμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, ώστε να μην δοθεί η ευκαιρία στην Τεχεράνη να διαδώσει «ακόμα περισσότερη ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».
Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι υποβλήθηκε σε μια πρώτη χειρουργική επέμβαση για καλοήθη όγκο προστάτη πριν από περίπου 1,5 χρόνο και έκτοτε βρίσκεται υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση, ενώ «ένα μικροσκοπικό σημείο, μικρότερο από ένα εκατοστό» ανακαλύφθηκε κατά την πιο πρόσφατη παρακολούθησή του.
«Είχα ένα μικρό ιατρικό πρόβλημα με τον προστάτη μου που αντιμετωπίστηκε πλήρως. Δόξα τω Θεώ, το έχω ξεπεράσει», είπε.
Στην μακροσκελή ανάρτησή του, ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι επέλεξε να υποβληθεί σε θεραπεία επειδή «όταν μου παρέχονται πληροφορίες εγκαίρως για έναν πιθανό κίνδυνο, θέλω να τον αντιμετωπίσω αμέσως».
Πρόσθεσε: «Αυτό ισχύει σε εθνικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο».
