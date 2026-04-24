Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία στον 18χρονο και τις κοπέλες

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία σε βάρος τριών ατόμων, ενός 18χρονου και δύο 20χρονων γυναικών, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Αυτόφωρο Τριμελές Δικαστήριο για να δικαστούν.

Νωρίτερα, ο 20χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.

Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η 20χρονη είχε προτρέψει τον δράστη να μην πάει στο ραντεβού με το θύμα, λέει ο δικηγόρος της

Οι δύο 20χρονες έριξαν φως στην υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο και «θα αθωωθούν σύντομα» σύμφωνα με τον συνηγόρό τους, Νίκο Ιωάννου ο οποίος μίλησε σήμερα λίγο μετά την αποχώρησή τους από τον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, στις δύο κοπέλες ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία καθώς λίγη ώρα μετά το φονικό βρέθηκαν σε δωμάτιο ξενοδοχείου με τον δράστη της δολοφονίας και τον 18χρονο φίλο του. Η πρώτη κοπέλα που εμπλέκεται στην υπόθεση ήταν πρώην σύντροφος του 27χρονου γιου του ταξίαρχου της Ελληνικής Αστυνομίας και νυν σύντροφος του 20χρονου δράστη. Η δεύτερη 20χρονη είναι η σύντροφος του 18χρονου φίλου του δράση, ο οποίος έχει επίσης συλληφθεί.

Ο δικηγόρος των δύο νεαρών αναφέρθηκε σήμερα στο χρονικό της υπόθεσης εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για την αθώωσή τους και εξήγησε πως δεν γνώριζαν τι πραγματικά είχε συμβεί και όταν το έμαθαν τότε πήγαν κατευθείαν στο γραφείο του για να τις βοηθήσει.

Μάλιστα τόνισε πως η σύντροφος του 20χρονου όταν έμαθε πως ετοιμαζόταν ραντεβού με το θύμα, του είχε πει προφορικά, αλλά και γραπτά να μην πάει. Αργότερα ο δράστης της είπε ψευδώς πως το θύμα δεν πήγε στο ραντεβού και η 20χρονη έμαθε για τον θάνατό του από την μητέρα της.