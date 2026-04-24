Άγιος Δημήτριος: Οδύνη στην κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Ο 27χρονος δέχτηκε επίθεση από 20χρονο με μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο την περασμένη Τετάρτη (22/4) με το χτύπημα να είναι μοιραίο. Δράστης της δολοφονίας ένας 20χρονος ναύτης, ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα οδηγήθηκαν στο ναυτοδικείο.

Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έχουν συμβεί και τον τρόπο που ο 27χρονος έχασε τη ζωή του. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του.

Όλοι ήταν εκεί, φίλοι και συγγενείς για να του πουν το τελευταίο αντίο, μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο για τον τραγικό χαμό του.