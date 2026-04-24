Άγιος Δημήτριος: Οδύνη στην κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε

Τραγικές φιγούρες οι γονείς του
Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το πρωί της Παρασκευής (24.04.2026) η κηδεία του 27χρονου που δολοφονήθηκε στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.
Ο 27χρονος δέχτηκε επίθεση από 20χρονο με μαχαίρι στο Πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο την περασμένη Τετάρτη (22/4) με το χτύπημα να είναι μοιραίο. Δράστης της δολοφονίας ένας 20χρονος ναύτης, ο οποίος μαζί με άλλα τρία άτομα οδηγήθηκαν στο ναυτοδικείο.
Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έχουν συμβεί και τον τρόπο που ο 27χρονος έχασε τη ζωή του. Τραγικές φιγούρες οι γονείς του και ιδιαίτερα η μητέρα του.
Όλοι ήταν εκεί, φίλοι και συγγενείς για να του πουν το τελευταίο αντίο, μη μπορώντας να κρύψουν τον πόνο για τον τραγικό χαμό του.
Κηδεία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στην 43χρονη
"Ανίατη ασθένεια" τα ράντζα στα νοσοκομεία της Πάτρας - Πάνω από 50 μόνο στον Άγιο Ανδρέα - ΦΩΤΟ
Aστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- Συλλήψεις για ρευματοκλοπές
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr