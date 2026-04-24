Θερινά Σχολεία από το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, διοργανώνει Θερινά Σχολεία (SUMMER SCHOOLS) σε συνεργασία με Εργαστήρια Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών από 22-26/6/2026 και ώρα 9:30-14:00.

Οι συνεργασίες αυτές αφορούν στους μαθητές της Β΄(μόνο για τη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών), Γ΄ Γυμνασίου, Α΄ και Β΄ Λυκείου, δημοσίων και ιδιωτικών Σχολείων, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στις επιμέρους ερευνητικές ομάδες εργασίας και αποσκοπούν στην διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών, στην εξοικείωσή τους με τις ερευνητικές δραστηριότητες που εκπονούνται στα συνεργαζόμενα εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, στην απόκτηση εμπειριών σε διαφόρους τομείς της τεχνολογίας και των επιστημών και στη διαμόρφωση κατάλληλων κριτηρίων για τις μελλοντικές επιστημονικές τους επιλογές.

Οι μαθητές θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που θα τους δοθεί σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026 στην Εστία Επιστημών «Κωνσταντίνος Δημητριάδης», στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών, όπου και θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή της βεβαίωσης συμμετοχής είναι η φυσική παρουσία των μαθητών στην εκδήλωση της Εστίας Επιστημών.

Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία των Αρσακείων Σχολείων Πατρών αναφέρεται στα εξής Ερευνητικά Κέντρα και Εργαστήρια:

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής & Αυτοματισμού (LMS)

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Δημήτριος Μούρτζης.

Το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού είναι προσανατολισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη επιστημονικών και τεχνολογικών πεδίων αιχμής. Το LMS έχει συμμετάσχει σε μια σειρά από ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το CEU και ευρωπαϊκών βιομηχανικών εταίρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συνεργασία με την ευρωπαϊκή βιομηχανία, καθώς και με μια σειρά από "hi-tech" επιχειρήσεις. Το LMS είναι υπό τη διεύθυνση και τον τεχνικό συντονισμό του Αν. Καθηγητή Δημήτριου Μούρτζη. Είναι οργανωμένο σε τρεις διαφορετικούς τομείς:

· Διαδικασίες Παραγωγής, Μοντελοποίηση και Ενεργειακή Απόδοση.

· Ρομπότ, Αυτοματισμοί και Εικονική Πραγματικότητα στη Βιομηχανία

· Συστήματα Παραγωγής

https://www.mead.upatras.gr/en/didaskontes/mourtzis/

Στο Θερινό Σχολείο θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές.

Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Γεώργιος A. Σπυρούλιας, Φωτεινή Λάμαρη

Απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου και η εκπαίδευση διάρκειας 5 ημερών θα γίνει σε δύο ομάδες των πέντε ατόμων (σύνολο 10 άτομα).

Α. Η ερευνητική ομάδα του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Γεωργίου Σπυρούλια, δραστηριοποιείται στη διαμορφωτική μελέτη πρωτεϊνικών, εν δυνάμει φαρμακευτικών, στόχων μέσω της φασματοσκοπίας βιομοριακού, πολυδιάστατου και πολυπυρηνικού μαγνητικού συντονισμού σε διάλυμα. Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για την παρασκευή, απομόνωση κι εμπλουτισμό με ισότοπα (μη-ραδιενεργά) άνθρακα (13C ενσωματωμένου στη γλυκόζη) και αζώτου (15Ν ενσωματωμένο σε άλατα αμμωνίου), πρωτεϊνικών δειγμάτων. Επιπροσθέτως, θα ασχοληθούν με το φυσικοχημικό τους χαρακτηρισμό, μέσω σύγχρονων μεθόδων βιοφυσικής, και θα μελετήσουν τα δομικά τους χαρακτηριστικά μέσω της απεικόνισης τρισδιάστατων πρωτεϊνικών δομών αλλά και συμπλεγμάτων τους. Επίσης, θα εξερευνήσουν τις βιολογικές τους ιδιότητές, την «επικοινωνία», μέσω της αλληλεπίδρασής τους, με άλλα βιομόρια, καθώς και την ανταπόκρισή τους σε γνωστές ή υπό ανάπτυξη φαρμακευτικές ουσίες με τη χρήση σύγχρονου ερευνητικού εξοπλισμού Φασματοσκοπίας NMR και μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας. http://bionmr.upatras.gr/ http://excellence.minedu.gov.gr/draseis/listing/103-spectroscopy

Β. Το Eργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του τμήματος Φαρμακευτικής εξειδικεύεται στα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά με σκοπό την καταγραφή της χημικής σύστασης και των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους. Συγκεκριμένα πραγματοποιείται απομόνωση και δομικός χαρακτηρισμός των δευτερογενών μεταβολιτών, μελέτες της σχέσης δομής-βιολογικής δράσης, ανάπτυξη αναλυτικών διαχωριστικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των φυσικών προϊόντων σε πολύπλοκα μίγματα όπως αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα. Το Εργαστήριο ασχολείται εκτενώς με την καταγραφή της χημικής ποικιλομορφίας σε φαρμακευτικά φυτά της ελληνικής γης, όπως το τσάι του βουνού, το φασκόμηλο, η ρίγανη, η λεβάντα, η λαδανιά, ο κρόκος και άλλα. Στην εκπαίδευση των μαθητών του Θερινού Σχολείου θα συμβάλλει η Καθηγήτρια Φωτεινή Λάμαρη καθώς και οι ερευνητές κ. Μάριος Αραμπατζής, Μυρσίνη Θεοδωροπούλου και Αδαμαντία Μαγκαφά.

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής (CEID) και Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργαστήρια: “Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή” και Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ)

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Μιχαήλ Ξένος και Άγγελος Φιλιππάτος

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου–Υπολογιστή ασχολείται με θέματα ποιότητας λογισμικού (τεχνικές ελέγχου κώδικα, μετρικές ποιότητας κώδικα κ.ά.) και με θέματα αλληλεπίδρασης ανθρώπου–υπολογιστή (χρήση eye-tracking ή φυσιολογικών σημάτων για τον εντοπισμό προβλημάτων αλληλεπίδρασης, αλληλεπίδραση ανθρώπου–ρομπότ, αλληλεπίδραση ανθρώπου–drone κ.ά.). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του εργαστηρίου: https://sqlab.ceid.upatras.gr/.

Το Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών (ΕΣΜ) συμβάλλει στην εκπαίδευση ειδικών θεμάτων στον τομέα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού. Αποστολή του MDL είναι η βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού, η μείωση του χρόνου σχεδιασμού και η ενίσχυση της εκπαίδευσης, μέσω της ανάπτυξης εργαλείων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα του εργαστηρίου: https://sites.google.com/g.upatras.gr/mdllab/

Οι μαθητές αρχικά θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο πρόγραμμα ενημέρωσης σχετικά με τα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα δύο εργαστήρια και στη συνέχεια θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που αφορούν σύγχρονα πεδία αλληλεπίδρασης και συνδυάζουν τις δραστηριότητες των δύο εργαστηρίων (π.χ. εξομοίωση πτήσης drone, σχεδίαση σύνθετων μηχανικών συστημάτων, και απεικόνιση των σχεδίων τους με χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας – VR) στους χώρους των εργαστηρίων. Οι δραστηριότητες θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

Στο Θερινό Σχολείο θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 15 μαθητές.

Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Ζωή Λυγερού, Βασίλης Ρούκος, Ιωάννης Δρόσος

Το ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου αφορούν στους μηχανισμούς ελέγχου που διασφαλίζουν τη γονιδιωματική σταθερότητα, εξασφαλίζοντας την αναπαραγωγή του DNA μία φορά ανά κυτταρικό κύκλο στα ευκαρυωτικά κύτταρα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τυχόν ανωμαλίες σε αυτόν τον έλεγχο μπορούν να οδηγήσουν σε καρκινογένεση. Επιπλέον σκοπός του εργαστηρίου μας είναι να κατανοήσουμε πότε, πού και γιατί τα χρωμοσώματα καθίστανται ευαίσθητα σε θραύσεις, πώς συμβαίνει αυτό από μηχανιστική άποψη και πώς οι μηχανισμοί επιδιόρθωσης του DNA αποτρέπουν στη δημιουργία αναδιατάξεων του γονιδιώματος που μπορεί να προκαλέσουν καρκινογένεση. Το εργαστήριό μας επίσης συμμετέχει ενεργά στο πεδίο της γονιδιωματικής επεξεργασίας με τη χρήση της τεχνικής CRISPR/Cas9, είτε με τη δημιουργία νέων, βελτιωμένων εργαλείων γονιδιωματικής επεξεργασίας είτε με την κατανόηση των μηχανισμών ελέγχου της επεξεργασίας ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή γενετική τροποποίηση με μεγαλύτερη ακρίβεια, προβλεψιμότητα και ασφάλεια. Επιπλέον ενδιαφέροντα: γενετική κληρονομικών ασθενειών και καρκίνου, επιγενετική ρύθμιση της έκφρασης της γενετικής πληροφορίας, ομοιοστατική ρύθμιση της δυναμικής της χρωματίνης και μηχανισμοί απορρύθμισης στον καρκίνο.

Χρήσιμα Links:

https://www.med.upatras.gr/index.php?r=faculty/view&id=61&lang=el

https://www.med.upatras.gr/index.php?r=faculty/view&id=290&lang=el

https://www.med.upatras.gr/index.php?r=faculty/view&id=349&lang=el

https://ccl.med.upatras.gr/research/

https://roukoslab.com/

Στο Θερινό Σχολείο θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 6 μαθητές.

Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γενετικής & Γενετικής Βελτίωσης

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Κωνσταντίνος Μπαταργιάς

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της ερευνητικής ομάδας εστιάζονται στην Εφαρμοσμένη Πληθυσμιακή Γενετική Υδρόβιων Οργανισμών με δυο κύριες κατευθύνσεις: (α) την Ποσοτική Γενετική & Γενετική Βελτίωση Ιχθύων και (β) την Πληθυσμιακή Γενετική Δομή & Διατήρηση Γενετικής βιοποικιλότητας υδρόβιων ειδών με έμφαση στα οικοσυστήματα λιμνοθαλασσών.

Η 1η κατεύθυνση αφορά στη γενετική ανάλυση (γενετική αρχιτεκτονική και χαρτογράφηση γονιδιωμάτων) οικονομικά σημαντικών ποσοτικών χαρακτήρων που είναι στόχοι γενετικής βελτίωσης (αύξηση, ποιότητα σάρκας, ποσοστό λίπους, ανθεκτικότητα σε ασθένειες κ.λ.π.), συμμετέχοντας σε πολλά ερευνητικά προγράμματα καθώς και ιδιωτικά προγράμματα βιομηχανικών εταίρων.

Η 2η κατεύθυνση αφορά στην εφαρμογή μοριακών δεικτών για την διερεύνηση της γενετικής ποικιλότητας υδρόβιων ειδών, τη βιώσιμη γενετική διαχείριση τους μέσω της μελέτης της επίδρασης βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στην πληθυσμιακή δομή και γονιδιακή ροή, με έμφαση στα λιμνοθαλάσσια οικοσυστήματα.

Στα πλαίσια της 2ης κατεύθυνσης, οι μαθητές αρχικά θα ξεναγηθούν στις υποδομές και εξοπλισμό του εργαστηρίου ώστε να πάρουν μια εικόνα της οργανολογίας ενός εργαστηρίου Γενετικής ανάλυσης. Στη συνέχεια θα συμμετέχουν ενεργά στην ανίχνευση και επιβεβαίωση ύπαρξης εισβολικών ειδών στις Ελληνικές θάλασσες, τα οποία αποτελούν σημαντική και πραγματική απειλή λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό θα γίνει με διαδικασίες και μεθοδολογίες Μοριακής Γενετικής (απομόνωση DNA, PCR, οπτικοποίηση του DNA μέσω ηλεκτροφόρησης, μοριακή μηχανική με χρήση περιοριστικών ενζύμων, αναζήτηση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων γονιδιωμάτων).

Στο Θερινό Σχολείο θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 10 μαθητές.

Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών - Εργαστήριο: Ανόργανης Χημείας

Υπεύθυνοι Καθηγητές Θερινού Προγράμματος: Σταματάτος Θεοχάρης, Αχιλλέας Θεοχάρης

Η ομάδα του Εργαστηρίου Ανόργανης (και Γενικής) Χημείας του Τμήματος Χημείας δραστηριοποιείται έντονα: 1) στη σύνθεση, την κρυστάλλωση και το χαρακτηρισμό μοριακών ανόργανων ενώσεων, 2) στη σύνθεση υδατοδιαλυτών μεταλλικών νανοϋλικών με εφαρμογές στην ενέργεια, την αγροδιατροφή και το περιβάλλον, 3) στη σύνθεση οπτικών υλικών με εφαρμογές σε φωτοβολταϊκές συσκευές, θερμοκήπια και διόδους εκπομπής φωτός, 4) στη σύνθεση μεταλλικών συμπλόκων ενώσεων με καταλυτικές εφαρμογές, και 5) στην κατασκευή μεταλλο-οργανικών δικτύων με ικανότητα επιλεκτικής ρόφησης ουσιών και καθαρισμού μολυσματικών αποβλήτων.

Οι βασικοί στόχοι του Θερινού Σχολείου στη Χημεία είναι:

1. Να κατανοήσουν οι μαθητές και να εκτιμήσουν τη συμβολή της Χημείας στην κάλυψη βασικών αναγκών του ανθρώπου, εστιάζοντας σε θέματα υγείας, ενέργειας, υλικών προηγμένης τεχνολογίας και περιβάλλοντος.

2. Να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενδιαφέροντος για τη Χημεία μεταξύ των νέων.

3. Να προκαλέσει τον ενθουσιασμό για το δημιουργικό μέλλον της Χημείας.

4. Να ενθαρρύνει τη συνεργασία σε θέματα Χημείας.

5. Να συζητήσει τον επαγγελματικό προσανατολισμό του Χημικού.

Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση: 1) διαλέξεις σε θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις αρχές της Γενικής και Ανόργανης Χημείας, και 2) εξατομικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις και πειράματα δεξιοτήτων των μαθητών σχετικών με αντιδράσεις καταβύθισης δυσδιάλυτων ενώσεων, αντιδράσεις κρυστάλλωσης, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής, ενδόθερμες/εξώθερμες αντιδράσεις, αντιδράσεις καύσεως, κ.λ.π.

Το εργαστήριο Βιοχημείας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, δραστηριοποιείται στη παθοβιοχημεία ασθενειών, στη μελέτη της έκφρασης και του βιολογικού ρόλου των εξωκυττάριων βιομορίων σε παθολογικές καταστάσεις, καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία των κυττάρων. Επίσης δραστηριοποιείται στη μελέτη της ρύθμισης της κυτταρικής σηματοδότησης, την ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων και βιοδεικτών, τις μοριακά στοχευμένες θεραπείες και την αξιολόγηση της δράσης φαρμακευτικών παραγόντων και της τοξικότητας νέων προϊόντων και νανοϋλικών σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο.

Στο εργαστήριο οι μαθητές θα συμμετέχουν ενεργά και θα δραστηριοποιηθούν στην εφαρμογή μεθόδων Βιοχημείας, Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας για την απομόνωση και χαρακτηρισμό πρωτεϊνών και νουκλεικών οξέων. Θα πραγματοποιηθεί μελέτη της έκφρασης πρωτεϊνών και υδατανθράκων με τη χρήση ειδικών αντισωμάτων σε απομονωμένα δείγματα και κυτταρικές καλλιέργειες και ταυτοποίηση των ομάδων αίματος σε βιολογικά δείγματα. Επίσης θα μελετηθεί η γονιδιακή έκφραση και οι λειτουργικές ιδιότητες καρκινικών κυττάρων.

Το Θερινό Σχολείο για κάθε ομάδα μαθητών θα διαρκέσει 5 ημέρες. Θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 15 μαθητές σε κάθε ομάδα. Στην εκπαίδευση των μαθητών του Θερινού Σχολείου θα συμβάλλουν οι Επικ. Καθηγητές του Τμήματος Χημείας, κ.κ. Δημήτρης Αλεξανδρόπουλος και Ζωή Λαδά, καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα συνεπικουρούν τις προσπάθειες των μαθητών.

Σχετικές Ιστοσελίδες:

http://www.chem.upatras.gr/faculty/stamatatos

http://www.chem.upatras.gr/faculty/theocharis

https://www.chem.upatras.gr/faculty/alexandropouloς

https://www.chem.upatras.gr/faculty/lada

Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής (BioDE lab)

Υπεύθυνος Καθηγητής Θερινού Προγράμματος: Βαγγέλης Δασκαλάκης

Το Εργαστήριο Βιομοριακής Δυναμικής και Μηχανικής (BioDE Lab) του Πανεπιστημίου Πατρών ασχολείται με μια απλή αλλά θεμελιώδη ερώτηση: πώς λειτουργούν τα μόρια της ζωής; Χρησιμοποιώντας υπολογιστές - και όχι μόνο τους προσωπικούς μας υπολογιστές - προσομοιώνουμε την κίνηση κάθε ατόμου σε πρωτεΐνες και RNA-DNA, σαν να «βλέπουμε» τη ζωή σε ατομική κίνηση.

Τι μελετάμε; Μελετάμε πώς τα φωτοσυνθετικοί οργανισμοί μετατρέπουν το φως του ήλιου σε ενέργεια, με στόχο να εμπνευστούμε νέες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Εξερευνούμε την τεχνολογία CRISPR, το «ψαλίδι του DNA» που φέρνει επανάσταση στην ιατρική. Σχεδιάζουμε μόρια που μπορούν να ελέγχουν κρίσιμες διεργασίες μέσα στο κύτταρο, όπως η συμπύκνωση πρτωεϊνών και νουκλεϊκών οξέων.

Το «μυστικό» μας όπλο: υπερυπολογιστές. Οι προσομοιώσεις μας «τρέχουν» σε μερικούς από τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές της Ευρώπης, όπως ο MareNostrum5 στη Βαρκελώνη - ένας από τους 10 ταχύτερους υπολογιστές στον κόσμο - και ο MeluXina στο Λουξεμβούργο. Μέσα σε λίγες ώρες εκεί υπολογίζουμε ό,τι ένας κανονικός υπολογιστής θα χρειαζόταν εκατοντάδες χρόνια για να ολοκληρώσει.

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο Θερινό Σχολείο θα έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν, να φτιάξουν τρισδιάστατα μοντέλα πρωτεϊνών, να «τρέξουν» τις δικές τους προσομοιώσεις, να οπτικοποιήσουν μόρια σε κίνηση, να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η δομή ενός μορίου καθορίζει τη λειτουργία του και να αφουγκραστούν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζεται μια σύγχρονη ερευνητική ομάδα και - ποιος ξέρει - ίσως να αφήσεις το δικό σου αποτύπωμα σε μια πραγματική επιστημονική εργασία.

Αν σε ενδιαφέρει ο συνδυασμός χημείας, βιολογίας, μαθηματικών και πληροφορικής ή απλώς θέλεις να καταλάβεις πώς λειτουργεί η ζωή στο ατομικό επίπεδο, αυτό το εργαστήριο είναι η σωστή αφετηρία.

Θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 5 μαθητές.

Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών - Ομάδες Επιστημών του Σύμπαντος και Θεωρητικής Φυσικής - Υπεύθυνοι καθηγητές: Χάρης Αναστόπουλος, Θεόδωρος Παπανικολάου και Δημήτριος Ζωάκος

Το ερευνητικό έργο της ομάδας εκτείνεται στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων, την Κοσμολογία, την Κβαντική Βαρύτητα και την Κβαντική Επιστήμη και Τεχνολογία.

Θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις με τις εξής θεματολογίες.

1. Το πρώιμο και το όψιμο διαστελλόμενο Σύμπαν: Θα μελετήσουμε τη θερμική ιστορία του Σύμπαντος από τη Μεγάλη Έκρηξη μέχρι σήμερα μέσα από σύγχρονες παρατηρησιακές κοσμολογικές αποστολές. Παράλληλα, θα εξάγουμε το ρυθμό διαστολής τους Σύμπαντος από τις εξισώσεις της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας για ένα ομογενές και ισότροπο Σύμπαν. Εν τελεί, θα υπολογίσουμε πόσο γρήγορα διαστέλλεται το Σύμπαν μας σήμερα δίνοντας επίσης μια εκτίμηση για την ηλικία του.

2. Η κβαντική θεωρία: Το 2025 γιορτάστηκαν τα 100 χρόνια από την διατύπωση της κβαντικής θεωρίας. Θα παρουσιαστούν οι βασικές ιδέες της θεωρίας, η σημασία τους για την κατανόηση του κόσμου, καθώς και την ανάδυση των νέων κβαντικών τεχνολογιών.

3. Βαρύτητα και Μελανές οπές: Θα παρουσιάσουμε μια ιστορική αναδρομή, από τη θεωρία του Νεύτωνα για τη βαρύτητα έως τη Γενική Σχετικότητα του Αϊνστάιν. Θα παρουσιαστούν οι μελανές, που προβλέπονται στη γενική σχετικότητα, και το παράδοξο της απώλειας πληροφορίας, και πιθανές εξηγήσεις του, όπως η αρχή της ολογραφίας.

Στις διαλέξεις θα παρουσιαστούν τα δεδομένα που μας πείθουν για την ορθότητα των φυσικών θεωριών που περιγράφουν το Σύμπαν, αλλά και οι περιοχές ενεργής έρευνας οι οποίες βρίσκονται στο μεταίχμιο της γνώσης μας.

Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν 1 ημέρα και μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές

Ομάδα Παρατηρησιακής Αστροφυσικής - Υπεύθυνη Καθηγήτρια Θερινού Προγράμματος: Χριστοπούλου Ελευθερία-Παναγιώτα

Η ομάδα της Παρατηρησιακής Αστροφυσικής ασχολείται με

1) λειτουργία του Αστεροσκοπείου «Μυθωδία» στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχεδιασμό και εκτέλεση αστρονομικών παρατηρήσεων και συγκεκριμένα φωτομετρία και φασματοσκοπία i) σε διπλά/πολλαπλά εκλειπτικά συστήματα αστέρων μικρής και μεσαίας μάζας ii) ιονισμένες περιοχές μεσοαστρικής ύλης και μεταβλητούς ενεργούς γαλαξίες. Ανακάλυψη συνοδών αστρικής ή πλανητικής φύσης, ανάπτυξη μεθόδων διερεύνησης των μηχανισμών μεταβλητότητας της περιόδου διπλών/πολλαπλών αστρικών συστημάτων.

2) Εφαρμογή νέων μεθόδων και αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ανακάλυψης νέων εκλειπτικών αστρικών συστημάτων σε μεγάλες ουράνιες επισκοπήσεις και εξαγωγής φυσικών παραμέτρων μέσω τεχνητών νευρωνικών δικτύων (ANN) Eclipsing Binary via Artificial Intelligence (EBAI).

3) Εφαρμογή και χρήση ποικίλων Οπτικών Αστροφυσικών Τεχνικών και Οργάνων

4) Επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων τόσο από επίγεια όσο και από διαστημικά τηλεσκόπια και βάσεις δεδομένων (Kepler, ASAS-SN, OGLE, VVV, CSS, TESS).

Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν σε 2 ημέρες 1) διάλεξη σχετικά με την αναζήτηση εξωπλανητών, το σημερινό επίπεδο έρευνας και τις διαστημικές αποστολές και 2) εργαστηριακές ασκήσεις σε ΗΥ στο Υπολογιστικό κέντρο του Τμήματος Φυσικής σχετικά με την αναζήτηση εξωπλανητών με τις μεθόδους Doppler και διέλευσης. Περιλαμβάνονται προσομοιώσεις των παρατηρούμενων ακτινικών ταχυτήτων πραγματικών πλανητών και εισάγεται η έννοια του θορύβου και του κατωφλίου ανίχνευσης στην αστρονομική μέτρηση. Επιπλέον εισάγονται οι βασικές συνθήκες που θεωρούνται απαραίτητες για την ύπαρξη ζωής και διερευνώνται πού στο Σύμπαν είναι πιο πιθανό να πληρούνται αυτές οι συνθήκες.

Θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές σε κάθε ημέρα.

Εργαστήριο Πειραμάτων Επίδειξης Φυσικής: Υπ. Καθηγήτρια: Π. Καραχάλιου

Σχεδιάζουμε, πειραματιζόμαστε και παρατηρούμε βασικά φαινόμενα της Φυσικής. Διαδραστικό, Διαθεματικό Εργαστήριο Πειραμάτων Φυσικής σε ευρύ φάσμα αντικειμένων όπως Μηχανική, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μαγνητισμός, Οπτική κ.ά. Δίνεται έμφαση στην παρατήρηση φαινομένων γνωστών από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών, με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν σε βασικές έννοιες της Φυσικής.

Το εργαστήριο έχει διάρκεια μιας ημέρας και μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές.

Εργαστήριο Βιοφυσικής και Πολυμερών: Υπ. Καθηγητής: Νίκος Σπηλιόπουλος

Θα μελετήσουμε πώς είναι δομημένος ο κόσμος γύρω μας σε επίπεδο μορίων. Θα γνωρίσετε τρεις πανίσχυρες τεχνικές που επιτρέπουν στους επιστήμονες να «βλέπουν» εκεί που το ανθρώπινο μάτι αδυνατεί:

A. Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ (XRD): Φανταστείτε να ρίχνετε φως σε έναν κρύσταλλο και από τον τρόπο που αυτό αναπηδά, να καταλαβαίνετε την ακριβή διάταξη των ατόμων του. Με το XRD ξεκλειδώνουμε τα μυστικά της δομής των υλικών.

B. Φασματοσκοπία Διέγερσης Επιφανειακών Πλασμονίων (SPR): Μια εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος που χρησιμοποιεί το φως για να ανιχνεύσει αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων σε πραγματικό χρόνο. Είναι η τεχνολογία πίσω από πολλούς σύγχρονους βιοαισθητήρες.

C. Φασματοσκοπία στο Υπέρυθρο (FTIR): Κάθε μόριο έχει το δικό του «δακτυλικό αποτύπωμα». Με το FTIR «διαβάζουμε» πώς δονούνται οι χημικοί δεσμοί των υλικών, αναγνωρίζοντας αμέσως τη σύστασή τους.

Στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν:

1. Θεωρητική Παρουσίαση: Μια σύντομη και κατανοητή εισαγωγή στις παραπάνω τεχνικές και στις εφαρμογές τους στην καθημερινή ζωή και την ιατρική μαζί με περιήγηση στους εργαστηριακούς χώρους.

2. Πειραματική Δράση: Θα γίνετε εσείς οι επιστήμονες! Θα πραγματοποιήσετε πειράματα απορρόφησης στο FTIR, αναλύοντας υλικά που χρησιμοποιούμε όλοι, όπως σακούλες σούπερ μάρκετ, γάντια μιας χρήσης, σελοτέιπ και ταινίες τεφλόν, για να ανακαλύψετε από τι πραγματικά αποτελούνται.

Οι δραστηριότητες θα διαρκέσουν 1 ημέρα και μπορούν να συμμετέχουν έως 20 μαθητές.

Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τίτλος: «Περί Έρωτος»

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Φεβρωνία Νούσια, Επίκουρη Καθηγήτρια ειδίκευσης Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Γενική Περιγραφή: Ο Έρωτας, η πιο ισχυρή κινητήριος δύναμη που ανυψώνει την ψυχή και την ωθεί στην αναζήτηση του Ωραίου και του Αληθινού, βρίσκεται στο επίκεντρο του φετινού Θερινού Σχολείου της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ως ένα πανανθρώπινο φαινόμενο που νοηματοδοτεί την ύπαρξή μας, καλεί τους μαθητές, για μία εβδομάδα, να εξερευνήσουν μαζί πώς το ερωτικό βίωμα διαμορφώνει την ιστορία, την κοινωνία, τις διαπροσωπικές μας σχέσεις και, τελικά, τον ίδιο τον Άνθρωπο στην αέναη προσπάθειά του για ολοκλήρωση. Μέσα από τη σύμπραξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, οι έφηβοι θα μετουσιώσουν το συναίσθημα σε λογοτεχνικό κείμενο, ενσυναίσθηση και θεατρική πράξη. Ακολουθώντας μια δική τους, νοητή «κλίμακα», θα μεταβούν από την αρχική παρόρμηση και το βίωμα, στη θεωρία, τη δημιουργία και, εν τέλει, στην ουσιαστική αυτογνωσία.

Επιμέρους θεματικές:

Όψεις του Ερωτικού Λόγου: Άνθρωπος, Πολιτεία, Ιστορία : Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Έρωτας ως Αφήγηση και Δρώμενο : Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Από το Συναίσθημα στη Σκέψη, τη Λέξη και τη Δημιουργία: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Εργαστήριο Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. και τα συνεργαζόμενα μέλη του, Νικολέττα Κόρκα, μέλος Ε.ΔΙ.Π., και Ευθυμία Σταυρογιαννοπούλου, φιλόλογος, προτείνουν τη διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου δημιουργικής γραφής, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου με θέμα: «Ο έρωτας και η διδακτική αξιοποίηση της ποίησης στην εκπαίδευση».

Το εργαστήριο προσεγγίζει την ποίηση ως πεδίο προσωπικής εμπειρίας και ενεργού νοηματοδότησης. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα εμπλακούν σε σύντομες ασκήσεις γραφής, εμπνευσμένες από ποιητικά κείμενα (όπως της Σαπφώς, του Κώστα Καρυωτάκη, του Οδυσσέα Ελύτη και του Πάμπλο Νερούδα), διερευνώντας βασικές τεχνικές (μεταφορά, επανάληψη, αντίθεση, υπερρεαλιστικές εικόνες). Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει αναστοχαστική συζήτηση και σύνδεση με τη διδακτική πράξη, με στόχο τη διαμόρφωση εφαρμόσιμων στρατηγικών για τη διδασκαλία της ποίησης σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια.

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών: Υπ. Καθηγήτρια Ιωάννα Παπαγεωργίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδίκευση στη Θεατρολογία, Ευρωπαϊκό και Νεοελληνικό Θέατρο

Στο Θερινό Σχολείο θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 25 μαθητές.

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΜΗΜΑΤΑ: Διοίκηση Επιχείρησης, Οικονομικών Επιστημών

Λογιστική & Βιωσιμότητα στην Πράξη: Από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στις Οικονομικές και ESG Αναφορές,

Λογιστική & Βιωσιμότητα στην Πράξη: Από την Επιχειρηματική Δραστηριότητα στις Οικονομικές και ESG Αναφορές - Από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης»

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι : Αναπληρωτής Καθηγητής, Αγγελόπουλος Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής, Λαμπρόπουλος Ιωάννης

Η προτεινόμενη δράση αποσκοπεί στην εξοικείωση των μαθητών με τη λειτουργία μιας επιχείρησης, τις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής λογιστικής και την έννοια της βιωσιμότητας (ESG), δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση των οικονομικών αποφάσεων με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις (connectivity of financial and sustainability reporting).

Η δράση βασίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η βιωματική μάθηση (learning by doing), η προσομοίωση και το παιχνίδι ρόλων, η ομαδική εργασία, καθώς και η καθοδήγηση μέσω mentoring και coaching. Μέσα από αυτές τις μεθόδους, οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, αναπτύσσοντας τόσο γνωστικές όσο και οριζόντιες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα ξεκινά με μια εισαγωγική ενότητα, όπου παρουσιάζονται βασικές έννοιες όπως η επιχείρηση και η οικονομική δραστηριότητα, καθώς και ο ρόλος της λογιστικής ως «γλώσσας» των επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, οι μαθητές συμμετέχουν σε προσομοίωση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω εκπαιδευτικού παιχνιδιού (Monopoly), λειτουργώντας σε ομάδες ως «επιχειρήσεις» και καταγράφοντας συναλλαγές, έσοδα, έξοδα και ταμειακές ροές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία καταλήγουν στη δημιουργία απλοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπως Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Ισολογισμός.

Ακολουθεί η εισαγωγή στη βιωσιμότητα και τους δείκτες ESG (Environmental, Social, Governance), όπου οι μαθητές κατανοούν πώς οι επιχειρηματικές αποφάσεις επηρεάζουν όχι μόνο τα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες και σενάρια, καλούνται να αξιολογήσουν εναλλακτικές επιλογές και να αναγνωρίσουν τα σχετικά διλήμματα.

Στην επόμενη φάση, οι ομάδες συνδέουν τα οικονομικά τους αποτελέσματα με τις επιδόσεις τους στη βιωσιμότητα, αναλύοντας τις σχέσεις και τα πιθανά trade-offs μεταξύ κερδοφορίας και υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη φάση mentoring και coaching, όπου οι μαθητές, με την υποστήριξη διδασκόντων, ενθαρρύνονται να διατυπώνουν ουσιαστικά ερωτήματα, να ερμηνεύουν δεδομένα και να σκέφτονται ως υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια τελική παρουσίαση (mini conference), όπου κάθε ομάδα παρουσιάζει την «επιχείρησή» της, τα οικονομικά της αποτελέσματα και την ESG επίδοσή της, ενώ δύναται να προβλεφθεί και διαδικασία βράβευσης για επιμέρους κατηγορίες, όπως η οικονομική απόδοση, η βιωσιμότητα και η ισορροπία μεταξύ τους.

Μέσα από τη συμμετοχή τους στη δράση, οι μαθητές θα κατανοήσουν βασικές έννοιες της λογιστικής χωρίς έντονη θεωρητική επιβάρυνση, θα αποκτήσουν μια πρώτη ουσιαστική επαφή με τη βιωσιμότητα και το ESG και θα αναπτύξουν σημαντικές δεξιότητες, όπως συνεργασία, λήψη αποφάσεων και κριτική σκέψη.

Η συγκεκριμένη δράση αναδεικνύει τη σύγχρονη κατεύθυνση του Τμήματος στον τομέα της Λογιστικής και της Βιωσιμότητας, ενισχύει τη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και προβάλλει το ΠΜΣ ως ένα ενεργό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών.

Η προτεινόμενη δράση συνδυάζει τη λογιστική γνώση με τις σύγχρονες απαιτήσεις βιωσιμότητας και εφαρμόζει βιωματικές και καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτυχία του θερινού σχολείου.

Θέματα που άπτονται της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εμπορίου με έμφαση της Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου με έμφαση στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι : Ιωάννης Σταματίου Καθηγητή Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών

O ειδικός ρόλος των τριών πυλώνων Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.

Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον μια επιλογή· είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση κάθε επιχείρησης. Οι τρεις πυλώνες του ESG (Περιβάλλον – Κοινωνία – Διακυβέρνηση) έχουν γίνει το σημείο αναφοράς για τις στρατηγικές που εφαρμόζουν κορυφαίοι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, οι νέοι κανονισμοί της Ε.Ε. (CSRD, ESRS, GRI) και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) καθορίζουν ήδη το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθεί η αγορά την επόμενη δεκαετία. Το Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό ESG του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει τις δεξιότητες που λείπουν σήμερα στην ελληνική αγορά, προετοιμάζοντας επαγγελματίες ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες της νέας εποχής.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι : Εμμανουήλ Μανιούδης Επ.Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Νικόλαος Χατζησταμούλου Επ.Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Κωνσταντίνος Η. Κουνετάς Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Το Θερινό Σχολείο θα έχει διάρκεια 1 εβδομάδα και θα μπορούν να συμμετάσχουν έως 20 μαθητές.

*Μετακίνηση

Καθημερινά το πρωί, θα αναχωρεί λεωφορείο από το κέντρο της πόλης (από την πλατεία Τριών Συμμάχων προς το Πανεπιστήμιο Πατρών και θα επιστρέφει το μεσημέρι μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων. Το κόστος μετακίνησης για όλες τις ημέρες του προγράμματος: 50€

*Απαραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή ικανού αριθμού μαθητών.

· Το πρόγραμμα των Θερινών Σχολείων θα πραγματοποιηθεί από 22-26 Ιουνίου 2026 (09:30-14:00).

· Προθεσμία υποβολής της αίτησης ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Όταν συμπληρωθεί ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων δεν θα μπορείτε να επιλέγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

· Σύνδεσμος υποβολής της αίτησης συμμετοχής:

https://forms.gle/LD1sKU6JWNiRACMM6