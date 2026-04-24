Τι λέει η Παρθένα Χοροζίδου για τη συνεργασία της με τον Ακύλα στη Eurovision

Το ονειρευόμουν από μικρή να εμφανιστώ στη Eurovision, μου ήρθε σαν δώρο
Με μεγάλο ενθουσιασμό μίλησε η Παρθένα Χοροζίδου για τη συνεργασία της με τον Ακύλα στη Eurovision 2026. Η ηθοποιός χαρακτήρισε την πρόταση που της έγινε ως ένα πολύτιμο δώρο, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα όνειρο που είχε από παιδί.
Η Παρθένα Χοροζίδου έδωσε το «παρών» στο πάρτι για την ελληνική αποστολή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου και σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» που προβλήθηκε την Παρασκευή, μίλησε για τον Ακύλα και τον Φωκά Ευαγγελινό.
Αρχικά, η ηθοποιός εξήγησε πως από μικρή ηλικία είχε ονειρευτεί να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision: «Έχουμε μεγάλη χαρά που θα είμαστε στη σκηνή με αυτό το παιδί, που θα μας εκπροσωπήσει σε αυτή τη σκηνή. Εγώ ξέρω ότι το ονειρευόμουν από μικρή αυτό το πράγμα και μου ήρθε σαν δώρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».
Αναφερόμενη στον creative director της φετινής συμμετοχής στον μουσικό διαγωνισμό, η Παρθένα Χοροζίδου είπε: «Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη του Φωκά, γιατί ό,τι και να σου ζητήσει, έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον στη Eurovision, είναι αυτός που είναι. Το κρατούσα μυστικό και τώρα μπορούμε να το λέμε παντού με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έχω πάρει τα μάτια μου από πάνω του».
Σε άλλο σημείο, περιέγραψε πώς της έγινε η πρόταση να συνοδεύσει τον καλλιτέχνη στη σκηνή της Βιέννης: «Με πήρε ο Φωκάς ένα βράδυ τηλέφωνο και λέω: "Tι θα θέλει τώρα ο άνθρωπος;". Το σηκώνω, μου λέει: "Θα έρθεις μαζί μου στη Eurovision;" και λέω: "Τρελάθηκες, χριστιανέ μου;". Τότε του είπα: "Σε παρακαλώ, άσε με να το σκεφτώ", γιατί πηγαινοερχόμουν στο δωμάτιο με φοβερή αμηχανία. Άφησα το τηλέφωνό μου, πήγα στους γονείς μου, τους λέω έτσι κι έτσι. Με κοιτάνε, τους κοιτάω και λέω "να μην πάω;". "Φυσικά" μου λένε».
Σε ξεχωριστές δηλώσεις που έκανε ο Ακύλας στην ίδια εκδήλωση, διέψευσε τις φήμες ότι η Παρθένα Χοροζίδου θα υποδυθεί τη μητέρα του, λέγοντας: «Είναι ό,τι καλύτερο, στις πρόβες περνάμε φανταστικά. Κάνουμε πλάκα μεταξύ μας ότι είναι η μάνα μου, γιατί είχε ανακοινωθεί στην αρχή με το που βγήκε το όνομά της, ότι θα κάνει τη μητέρα μου, οπότε το κοροϊδεύουμε. Όποτε με βλέπει, φωνάζει "παιδί μου, παιδί μου". Δεν θα κάνει τη μητέρα μου, όχι».
