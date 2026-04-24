Τι λέει η Παρθένα Χοροζίδου για τη συνεργασία της με τον Ακύλα στη Eurovision

Με μεγάλο ενθουσιασμό μίλησε η Παρθένα Χοροζίδου για τη συνεργασία της με τον Ακύλα στη Eurovision 2026. Η ηθοποιός χαρακτήρισε την πρόταση που της έγινε ως ένα πολύτιμο δώρο, επισημαίνοντας πως αποτελεί ένα όνειρο που είχε από παιδί.

Η Παρθένα Χοροζίδου έδωσε το «παρών» στο πάρτι για την ελληνική αποστολή, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου και σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωίαν σε είδον» που προβλήθηκε την Παρασκευή, μίλησε για τον Ακύλα και τον Φωκά Ευαγγελινό.

Αρχικά, η ηθοποιός εξήγησε πως από μικρή ηλικία είχε ονειρευτεί να βρεθεί κάποια στιγμή στη σκηνή της Eurovision: «Έχουμε μεγάλη χαρά που θα είμαστε στη σκηνή με αυτό το παιδί, που θα μας εκπροσωπήσει σε αυτή τη σκηνή. Εγώ ξέρω ότι το ονειρευόμουν από μικρή αυτό το πράγμα και μου ήρθε σαν δώρο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη».

Αναφερόμενη στον creative director της φετινής συμμετοχής στον μουσικό διαγωνισμό, η Παρθένα Χοροζίδου είπε: «Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη του Φωκά, γιατί ό,τι και να σου ζητήσει, έτσι κι αλλιώς, πόσο μάλλον στη Eurovision, είναι αυτός που είναι. Το κρατούσα μυστικό και τώρα μπορούμε να το λέμε παντού με πολύ μεγάλη χαρά. Δεν έχω πάρει τα μάτια μου από πάνω του».