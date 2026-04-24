"Ανίατη ασθένεια" τα ράντζα στα νοσοκομεία της Πάτρας - Πάνω από 50 μόνο στον Άγιο Ανδρέα - ΦΩΤΟ

Ακόμη και διάδρομοι που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ως προσωρινοί θάλαμοι, γέμισαν ράντζα στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, την Πέμπτη και παραμένουν και την Παρασκευή 24 Απριλίου.



Μετά την πρόσφατη εφημέρευση, τα περιστατικά έφθασαν και ακόμη ξεπέρασαν τα 50 στους διαδρόμους του νοσοκομείου, με τους νοσοκομειακούς γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό να τρέχει και να μην φθάνει να διαχειριστεί τα περιστατικά σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ηλικιωμένοι και όχι μόνο ανέμεναν για πολύ ώρα για να τους μεταφέρει τραυματιοφορέας, άλλοι με μπουκάλες οξυγόνου σε διαδρόμους και επίσης με ορούς να χορηγούνται ενδοφλέβια σε ασθενείς.

Τα μέλη του σωματείου Ιπποκράτης καταγγέλουν μια κατάσταση την οποία περιγράφουν ως οριακή και κυρίως επικίνδυνη. Ασθενείς σε ράντζα βρίσκονται μακριά από γιατρούς και νοσηλευτές σε κάποιον διάδρομο και αν χρειαστούν βοήθεια, μόνο ο συνοδός τους -αν έχουν- μπορεί να καλέσει σε βοήθεια.

Τα περισσότερα περιστατικά που παραμένουν σε ράντζα στο νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας είναι παθολογικής φύσεως. Ανάλογες εικόνες, σύμφωνα με τους συνδικαλιστές εργαζόμενους, καταγράφονται πυκνά συχνά και στο νοσοκομείο του Ρίου.