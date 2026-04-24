Κηδεία Ελευθερίας Γιακουμάκη: Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο στην 43χρονη

Θρήνος και βαθιά οδύνη κάλυψαν τις Δαφνές Ηρακλείου και την ευρύτερη περιοχή, καθώς νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής γράφτηκε ο πιο σπαρακτικός επίλογος της τραγωδίας με θύμα την Ελευθερία Γιακουμάκη.
Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου έσπευσαν να αποχαιρετήσουν την 43χρονη μητέρα, που έχασε τόσο τραγικά τη ζωή της από το χέρι του 40χρονου πρώην συντρόφου της, σε μια τελετή που κάλυπτε το μαύρο πέπλο της θλίψης αλλά και τα αναπάντητα "γιατί". Τραγικές φιγούρες τα τρία παιδιά της Ελευθερίας, η μητέρα και ο αδερφός της.
Η νεκρώσιμος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Δαφνών. Από την πρώτη στιγμή, η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με τον πόνο και τον σπαραγμό να κορυφώνονται την ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού.
πηγή cretalive.gr
