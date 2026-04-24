Aστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- Συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα, 24-04-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Πύργου, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Και συνεχίζει:

Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• ελέγχθηκαν συνολικά -114- άτομα και -52- οχήματα,

• διενεργήθηκαν -8- κατ’ οίκον έρευνες,

• προσήχθησαν -10- άτομα και

• συνελήφθησαν -10- ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε

δικογραφία για τα εξής αδικήματα:

o -4- άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση),

o -2- ανήλικοι για στέρηση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και

o -4- άτομα για ρευματοκλοπή.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά -26- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.