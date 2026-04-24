Aστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία- Συλλήψεις για ρευματοκλοπές

Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.
Από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σήμερα, 24-04-2026, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές του Δήμου Πύργου, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, καθώς και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας. Και συνεχίζει:
Στις έρευνες συμμετείχε και κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων ρευματοκλοπής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
• ελέγχθηκαν συνολικά -114- άτομα και -52- οχήματα,
• διενεργήθηκαν -8- κατ’ οίκον έρευνες,
• προσήχθησαν -10- άτομα και
• συνελήφθησαν -10- ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε
δικογραφία για τα εξής αδικήματα:
o -4- άτομα για παραβίαση υγειονομικών διατάξεων (παράνομη εγκατάσταση),
o -2- ανήλικοι για στέρηση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και
o -4- άτομα για ρευματοκλοπή.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των τροχονομικών ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά -26- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr