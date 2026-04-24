Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Glenn Merlino, PhD, Senior Investigator, Laboratory of Cancer Biology and Genetics, Scientific Director for Basic Research, Center for Cancer Research, National Cancer Institute, NIH, USA, NIH Scientist Emeritus, θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών , την Τρίτη 28 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Βασιλική Σταματοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ιατρικής, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Dr Glenn Merlino με τίτλο: «From New York to Patras: The Journey of a Lifetime». Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του παρακάτω συνδέσμου: https://youtube.com/live/D1osaZkPvUM?feature=share

Εκπαίδευση Ανίχνευσης Κακόβουλου Λογισμικού (Malware Detection) | Ένα πρακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης

Οι σύγχρονες απειλές κακόβουλου λογισμικού (malware) οδηγούν στην διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Οι φοιτητές/τριες και οι εργαζόμενοι/ες στο Πανεπιστήμιο Πατρών που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα τις σύγχρονες απειλές κακόβουλου λογισμικού και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, μπορούν να συμμετάσχουν δωρεάν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάλυσης και ανίχνευσης κακόβουλου λογισμικού που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου CADMUS (το έργο στοχεύει στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένων επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη).

Δήλωση συμμετοχής έως τις 26.04.2026, κάνοντας εγγραφή εδώ.

Δράση Κοινωνικοποίησης της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελένη Αλμπάνη, θα πραγματοποιήσει Δράση Κοινωνικοποίησης, την Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 13:00 έως 14:30, μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της συμπερίληψης. Για τον λόγο αυτό, καλούνται όλοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Πατρών να συμμετάσχουν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προσβάσιμου και υποστηρικτικού διαδικτυακού περιβάλλοντος, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν, να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, καθώς και να αναπτύξουν ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις. Παράλληλα, επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ισότητας, αποδοχής και σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Η δράση περιλαμβάνει διαδραστικές δραστηριότητες γνωριμίας και επικοινωνίας, οι οποίες ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων, συμβάλλοντας στην άρση των κοινωνικών φραγμών και στην προώθηση μιας κουλτούρας ισότιμης συμμετοχής.

Για εγγραφή μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected].



Τυπογραφίας ίχνη: έκθεση και κύκλος εκδηλώσεων στη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

Διαδικτυακή Συζήτηση Φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών με την Επίλεκτη Ομάδα «Red Arrows»

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) διοργανώνει διαδικτυακή συζήτηση με την επίλεκτη ομάδα «Red Arrows» της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) η οποία αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς στον χώρο των αεροπορικών επιδείξεων και της τεχνολογικής αριστείας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και σε μέλη του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Προηγμένες Τεχνολογίες στην Αεροναυπηγική», το οποίο υλοποιεί το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών σε συνεργασία με τη Σχολή Ικάρων.

Η συζήτηση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε ζητήματα τεχνολογίας των αεροσκαφών, σε εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές στον τομέα της αεροναυπηγικής, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του κλάδου. Η συμμετοχή στη συγκεκριμένη δράση παρέχει στους φοιτητές μία μοναδική ευκαιρία γνωριμίας και επαφής με σύγχρονες εφαρμογές της αεροναυπηγικής, εξοικειώνοντάς τους με τις απαιτήσεις και τις προοπτικές του κλάδου.

Σεμινάριο με τίτλο: Ο ρόλος των Επιστημών του Μηχανικού στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου: Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση των γεωπολιτικών ισορροπιών στον πλανήτη. Μία βιωματική διαδρομή από τον Λογαριθμικό Κανόνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών συν-διοργανώνουν σεμινάριο που απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των δύο Τμημάτων, αλλά και ενδιαφερόμενους/ες της Πανεπιστημιακής κοινότητας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 και ώρα 13:00 στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στο αμφιθέατρο «Μαστρογιάννης» με ομιλητή τον κ. Μανόλη Παπαδρακάκη, Ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

«Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης ΣΟΕΔΕ», Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Επιχειρηματικότητας, της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών (Μ.Υ.Φ.) του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει στην Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΣΟΕΔΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, με ώρα έναρξης 10.30 π.μ., στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Ημέρα Καριέρας & Δικτύωσης απευθύνεται σε φοιτητές/τριες και αποφοίτους της ΣΟΕΔΕ, με στόχο τη διευκόλυνση της επαφής και πρόσβασης των νέων επιστημόνων σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να συναντήσουν και να συνομιλήσουν από κοντά με μελλοντικά στελέχη με υψηλή εξειδίκευση και σύγχρονες δεξιότητες».

