Ο ΕΟΦ ανακοίνωσε την οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης

Στη διακοπή κυκλοφορίας σκευασμάτων ινσουλίνης από την ελληνική αγορά, έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).
Την σχετική απόφαση για τα σκευάσματα ινσουλίνης έλαβε η παρασκευάστρια εταιρεία των φαρμάκων Φαρμασέρβ-Λίλλυ ΑΕΒΕ, μετά από αξιολόγηση και ανάλυση της αγοράς την κοινοποίησε τον ΕΟΦ. Η διακοπή αφορά τα σκευάσματα:
Humulin NPH (ισοφανική ανθρώπινη ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα) – Φιαλίδιο
Humalog Mix25 (25% ινσουλίνη lispro και 75% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο
Humalog Mix50 (50% ινσουλίνη lispro και 50% πρωταμινική ινσουλίνη lispro, 100 μονάδες/ml ενέσιμο εναιώρημα) – Φυσίγγιο
Humulin M3 (30% διαλυτή ινσουλίνη και 70% ισοφανική ινσουλίνη, 100 μονάδες/ml, ενέσιμο εναιώρημα – Φιαλίδιο
Abasaglar (Ινσουλίνη glargine, 100 μονάδες/mL ενέσιμο διάλυμα – Φυσίγγιο
H πρώτη είναι ινσουλίνη ενδιάμεσης δράσης και η τελευταία ινσουλίνη μακράς δράσης (βασική). Οι υπόλοιπες είναι μίγματα ινσουλινών (διφασικές).
Ανάλογες γνωστοποιήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στις ρυθμιστικές Αρχές των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.
