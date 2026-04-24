Στο ταμπλό «καρφώθηκε» η φονική βολίδα - Τι δείχνει η πορεία της για τα τελευταία δευτερόλεπτα της 43χρονης Ελευθερίας

Μέσα στο ταμπλό του λευκού Honda βρέθηκε η βολίδα που σκότωσε την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, προκαλώντας της διαμπερές τραύμα.

Η πορεία της φονικής βολίδας, σε σχέση πάντα και με την πύλη εισόδου στο κεφάλι της άτυχης μητέρας, απ’ αριστερά, περίπου στο ύψος του αυτιού, καταδεικνύει χωρίς καμία αμφιβολία ότι η αδικοχαμένη Ρίτσα ήταν καθήμενη στη θέση του οδηγού.

Το γεγονός μάλιστα ότι ο κάλυκας βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο δείχνει ότι κατά την στιγμή που ο 40χρονος πρώην σύντροφος πάτησε την σκανδάλη, το χέρι του είχε περάσει, κατά κάποιο τρόπο, από το παράθυρο του οδηγού και έτσι ο κάλυκας έπεσε μέσα στο αυτοκίνητο. Να έπεσε δηλαδή μέσα στο όχημα κατά την απόρριψη από το 9άρι.

Για την Ασφάλεια Ηρακλείου όλα έγιναν σε χρόνο dt, μέσα σε δευτερόλεπτα, πράγμα που καταδεικνύει και την προμελέτη της δολοφονίας. Ο Μαρίνος Ανδρεαδάκης προσέγγισε με τα πόδια το αυτοκίνητο από την πλευρά του παραθύρου και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Η ιατροδικαστική διερεύνηση του τραγικού συμβάντος σε συνδυασμό με την βαλλιστική και την αυτοψία στον τόπο της δολοφονίας, θα ρίξουν περισσότερο φως σε επιμέρους πτυχές αυτής της τραγωδίας ως προς τις τελευταίες στιγμές που έζησε η 43χρονη μητέρα. Το γεγονός, πάντως, ότι η βολίδα βρέθηκε μέσα στο ταμπλό, παραπέμπει περισσότερο σε σκηνικό εκτέλεσης της γυναίκας με τον δράστη να την πυροβολεί κινούμενος από πίσω προς το παράθυρο του οδηγού.

Το φονικό όπλο δεν έχει βρεθεί, όμως ο κάλυκας που εντοπίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο θα εξεταστεί για DNA για ανίχνευση γενετικού υλικού του δράστη της δολοφονίας και αυτόχειρα. Για την ΕΛ.ΑΣ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο 40χρονος είναι αυτός που εκτέλεσε την πρώην σύντροφο του και μητέρα τριών παιδιών. Το κινητό της Ελευθερίας παραμένει άφαντο, όμως το κινητό του 40χρονου βρέθηκε πάνω του, στον τόπο της αυτοκτονίας, στο ξωκκλήσι της Παναγίας Καρδιώτισσας, κοντά στον Προφήτη Ηλία. Για την Ασφάλεια Ηρακλείου ο φάκελος της υπόθεσης θα κλείσει όταν πια θα έχει στη διάθεση τις επίσημες εκθέσεις και απαντήσεις από την ιατροδικαστή και τα εγκληματολογικά εργαστήρια, σε συνδυασμό με κάποιες ακόμα μαρτυρικές καταθέσεις.

