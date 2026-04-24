Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στον Γούδουρα Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:58, σε απόσταση 407 χλμ. νότια-νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. νότια του Γούδουρα Λασιθίου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr