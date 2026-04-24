Κεφαλονιά: «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο το μοιραίο βράδυ»

Για τα στοιχεία που έρχονται καθημερινά στη δημοσιότητα στην υπόθεση της Κεφαλονιάς αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξε η Μυρτώ το μοιραίο βράδυ του θανάτου της με τη μητέρα της μίλησε ο πατέρας της 19χρονος στο «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, το πρωί της Παρασκευής (24.4.26).

Ο πατέρας της Μυρτούς δηλώνει πεπεισμένος ότι σύντομα θα αποκαλυφθεί η πραγματικότητα για τον θάνατο της κόρης του στην Κεφαλονιά ενώ τόνισε πως τσακώθηκε με τη σύζυγό του γιατί δεν τον είχε ενημερώσει ότι το μοιραίο βράδυ η 19χρονη θα έβγαινε με τον 23χρονο.

«Περιμένω την άγια ώρα που θα τους συναντήσω μπροστά μου αυτούς τους ανθρώπους. Αφήστε μας να πεθάνουμε. Θα βγει η πραγματικότητα. Είναι όλοι μπερδεμένοι. Λίγο υπομονή να έχετε. Το παιδί μου δεν το είχα εγκαταλειμμένο. Είχα εμπιστοσύνη, έκανα μάθημα καθημερινά στην κόρη μου εγώ», ανέφερε αρχικά.

«Καταδικάζω τον εαυτό μου πρώτα απ’ όλα, γιατί δεν το αντιλήφθηκα ένα τέταρτο πιο πριν το βράδυ εκείνο, που έφευγε και της είπα πρόσεξε θα σου παρουσιαστούν διάολοι με αγγελικά πρόσωπα της είπα. Το μειονέκτημά σου είναι η ομορφιά σου. Πού να φανταστώ ότι 150 μέτρα από το σπίτι μου, υπάρχει αυτή η οργάνωση, που ο καθένας έπαιξε τον ρόλο του. Εδώ υπάρχει ολόκληρο σχέδιο, καθένας εξετέλεσε την αποστολή του», συνέχισε.