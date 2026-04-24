REC της Μελίνας Καριώρη στο θέατρο act

Το REC. είναι ένα νέο, σύγχρονο ελληνικό έργο που καταπιάνεται με ένα από τα πιο αγωνιώδη και καθολικά ερωτήματα της εφηβείας: την αναζήτηση της ταυτότητας.

Η παράσταση απέσπασε το 1ο Βραβείο Κοινού και Κριτικής Επιτροπής στο 1st Athens Theatre Tournament.

Ο Α, ένα δεκαοχτάχρονο αγόρι, αποφασίζει να απομονωθεί για σαράντα ημέρες στο δωμάτιό του. Εκεί, με μοναδική συντροφιά τον εαυτό του, τα βιβλία του, μια κάμερα και πρόσωπα που αναδύονται από τη φαντασία του, ξεκινά ένα ιδιόμορφο ταξίδι αυτογνωσίας με στόχο του να ανακαλύψει ποιος είναι και να μάθει να αγαπά αυτό που αντικρίζει στον καθρέφτη. Σιγά σιγά, η προσωπική του αναμέτρηση μετατρέπεται σε μια εμπειρία που αφορά όλους μας - ή που μας έχει ήδη σημαδέψει στην εφηβεία μας: η ανάγκη για αποδοχή και αγάπη, όχι μόνο από τους άλλους, αλλά κυρίως από τον ίδιο μας τον εαυτό.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μελίνα Καριώρη

Σύμβουλος δραματουργίας & σκηνικής ανάπτυξης: Ναταλία Στυλιανού

Σκηνογραφία: Μελίνα Καριώρη

Σκίτσα: Katelyn Watson, Ελπίδα Καριώρη, Στρατής Μαγεμένος, Αλέξανδρος Τόλιας, Νίκος Τσελίκος

Μουσική: Δημήτρης Μαρκάκης – Astronote studio

Γραφιστική επιμέλεια: Μπίλυ Βιδάκη

Trailer: Μπίλυ Βιδάκη, Ισμήνη Βιδάκη

Εκτέλεση παραγωγής: Έως – ΑΜΚΕ

Παίζει: Μιχάλης Κεφαλάς

Συμμετέχουν σε βίντεο: Ιωάννα Καρσλίδη, Νάσος Τόλιας

Πληροφορίες:

Θέατρο ACT, Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα

Παραστάσεις: Δευτέρα 27 και Τρίτη 28 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος | 12€ μειωμένο | ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις.

Εισιτήρια more.com και τηλεφωνική κράτηση στο τηλέφωνο 6976232180