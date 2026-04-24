Απάτητες παραλίες 2026: Δείτε πίνακες με τις παραλίες και τις περιοχές

Σε περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου προστασίας των ευαίσθητων παράκτιων οικοσυστημάτων προχωρά η κυβέρνηση, με την υπογραφή νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.

Η νέα ΚΥΑ τροποποιεί την απόφαση του Απριλίου 2024 για τους όρους και τους περιορισμούς που ισχύουν στους αιγιαλούς και τις παραλίες υψηλής προστασίας, γνωστές ως «Απάτητες Παραλίες», διευρύνοντας τη σχετική λίστα από 238 σε 251 παραλίες σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος της απόφασης είναι η ουσιαστικότερη προστασία παραλιών με ιδιαίτερη αισθητική, γεωμορφολογική και οικολογική αξία, καθώς και η διατήρηση σημαντικών οικοτόπων και ειδών χλωρίδας και πανίδας που φιλοξενούνται σε αυτές.

Με τη νέα ρύθμιση αυξάνεται ο αριθμός των παραλιών που βρίσκονται εντός περιοχών του δικτύου Natura 2000 και υπάγονται πλέον σε αυστηρό καθεστώς προστασίας.

Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, ενώ δεν επιτρέπονται παρεμβάσεις ή δραστηριότητες που ενδέχεται να αλλοιώσουν τη φυσική μορφολογία τους ή να υποβαθμίσουν τις οικολογικές τους λειτουργίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια περιορισμού της άναρχης τουριστικής εκμετάλλευσης και διασφάλισης της βιώσιμης διαχείρισης των ελληνικών ακτών, σε μια περίοδο όπου η πίεση στα παράκτια οικοσυστήματα αυξάνεται λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και της κλιματικής κρίσης.

Με την προσθήκη 13 νέων παραλιών, το θεσμικό εργαλείο των «Απάτητων Παραλιών» ενισχύεται περαιτέρω, επιβεβαιώνοντας τη βούληση της Πολιτείας να διατηρήσει ανέπαφα ορισμένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της χώρας.

Δείτε την λίστα με τις 251 «Απάτητες Παραλίες»: