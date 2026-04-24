Φιλοδωρήματα: Πώς φορολογούνται - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, αναλυτικά παραδείγματα

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι εργαζόμενοι, κυρίως στην εστίαση και στον τουρισμό, λαμβάνουν φιλοδωρήματα μέσω POS.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν λαμβάνουν φιλοδωρήματα μέσω POS, το αφορολόγητο μηνιαίο όριο είναι τα 300 ευρώ. Επίσης, υποχρέωση να δηλώσουν τα φιλοδωρήματα στην εφορία έχουν και όσοι τα λαμβάνουν σε μετρητά, όπως αναφέρει το enikonomia.gr.

Ποιους αφορά

Αναλυτικότερα από τον Νοέμβριο του 2024, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει θεσπίσει αφορολόγητο στα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα και πλήρη απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο των φιλοδωρημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φορολόγηση των φιλοδωρημάτων ισχύει εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια με βάση τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αλλά και με βάση σχετική νομολογία που έχει παραχθεί με διαδοχικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου. Αυτή προβλέπει ότι τα φιλοδωρήματα έπρεπε να δηλώνονται ως αποδοχές, να συνυπολογίζονται με το φορολογητέο εισόδημα και να φορολογούνται όπως ακριβώς φορολογείται ο μισθός του εργαζόμενου.

Η νομική αυτή πρόβλεψη όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πρακτικά ανεφάρμοστη, απέκτησε ωστόσο άλλη διάσταση τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, της διασύνδεσης POS-ταμειακών μηχανών και της εντατικοποίησης των ελέγχων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει προχωρήσει στη θέσπιση μιας διάταξης που προβλέπει για πρώτη φορά αφορολόγητο έως 300 ευρώ τον μήνα για φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Παράλληλα, για το σύνολο του ποσού από φιλοδωρήματα, εργαζόμενοι και εργοδότες απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ατομικές ή συλλογικές Συμβάσεις).

Παράλληλα, εισάγεται μια αντικαταχρηστική διάταξη για τυχόν εργοδότες που θα σκεφτούν να μειώσουν τεχνητά τους μισθούς δηλώνοντας μέρος αυτών ως φιλοδωρήματα: Σε περίπτωση μείωσης των τακτικών αποδοχών, με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση των αποδοχών από φιλοδωρήματα, ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει εισφορά 22% επί της μείωσης των τακτικών αποδοχών.

Παραδείγματα

Έτσι, εάν ένας σερβιτόρος λαμβάνει 290 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα δεν θα φορολογηθεί. Εάν όμως κάποιος λαμβάνει 350 ευρώ τον μήνα σε φιλοδωρήματα, τα 300 ευρώ θα είναι αφορολόγητα και τα 50 ευρώ θα προστεθούν στα συνολικά εισοδήματα του φορολογούμενου με την ανάλογη φορολογική κλίμακα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ποσά αυτά δηλώνονται αρχικά στο έντυπο Ε3, στον υποπίνακα ΣΤ’, και στη συνέχεια μεταφέρονται στο έντυπο Ε1, στους κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6.

