Ακίνητα: Εξώσεις express για απλήρωτα ενοίκια - Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου

Από την 1η Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Οι αλλαγές στοχεύουν στην ταχύτερη ανάκτηση οφειλών και την απελευθέρωση ακινήτων από ασυνεπείς μισθωτές, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας για τους ιδιοκτήτες.

Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι διαταγές πληρωμής και απόδοσης μισθίου θα εκδίδονται από πιστοποιημένους δικηγόρους, αντί για δικαστές, με σκοπό τη μείωση των καθυστερήσεων που έως τώρα έφταναν ακόμη και τους μήνες λόγω αναβολών και φόρτου εργασίας.

Η διαδικασία θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις λήξης μίσθωσης ή παραμονής ενοικιαστή χωρίς συμφωνία, ενώ θα απαιτείται υποχρεωτική αποστολή εξώδικου τουλάχιστον τρεις μήνες πριν.

Οι δικηγόροι που θα συμμετέχουν θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή εμπειρία, να είναι ταμειακά ενήμεροι και χωρίς σοβαρές πειθαρχικές κυρώσεις, ενώ θα προβλέπεται και υποχρεωτική επιμόρφωση. Οι υποθέσεις θα ανατίθενται μέσω καταλόγων των Δικηγορικών Συλλόγων ανά Πρωτοδικείο και με σειρά για λόγους διαφάνειας.

Η έκδοση της διαταγής θα γίνεται εντός 20 ημερών από την ανάθεση, καλύπτοντας τόσο τα οφειλόμενα ενοίκια όσο και την απόδοση του ακινήτου. Το κόστος ορίζεται σε 400 ευρώ για διαταγή πληρωμής και 300 ευρώ για απόδοση μισθίου, με την πληρωμή να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω των Δικηγορικών Συλλόγων.







