Πάτρα: Η βραβευμένη ομάδα Patras Medicine iGEM 2025

Στο πλαίσιο της δράσης, θα παρουσιαστεί η βραβευμένη με Χρυσό Μετάλλιο ομάδα Patras Medicine iGEM 2025, η οποία διακρίθηκε στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Συνθετικής Βιολογίας που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι (28-31 Οκτωβρίου 2025), αποσπώντας το βραβείο Καλύτερου Θεραπευτικού Project.

Μια σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στην επιστημονική καινοτομία και τη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την κοινωνία διοργανώνει η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία στην Πάτρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 20:00, στον πολυχώρο της Κοινο_Τοπία (Καραϊσκάκη 153, ισόγειο), με θέμα: «Μια πρωτοποριακή έρευνα φοιτητών του ΑΕΙ Πάτρας: Παχυσαρκία, μελλοντικές θεραπείες».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, τα μέλη της ομάδας θα αναλύσουν το καινοτόμο ερευνητικό τους έργο, το οποίο εστιάζει στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας μέσα από τα εργαλεία της συνθετικής βιολογίας. Παράλληλα, θα αναδείξουν τη σημασία παραγόντων όπως ο τρόπος ζωής, η ψυχική υγεία και οι κοινωνικές συνθήκες, που επηρεάζουν την εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου.

Η δράση έχει, εκτός από ενημερωτικό χαρακτήρα, και στόχο την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας της ομάδας, καθώς και την επιβράβευση θετικών προτύπων της πανεπιστημιακής κοινότητας. Από το 2022, η ομάδα Patras Medicine iGEM αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνδεσης επιστήμης και κοινωνίας, προωθώντας την έρευνα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται κράτηση μέσω της γραμματείας της οργάνωσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης της επιστήμης ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής, με έμφαση στην καινοτομία, τη συνεργασία και την κοινωνική ευθύνη.