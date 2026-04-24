Νέος Κόσμος: Συνελήφθη ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί με όπλο στο σπίτι του

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο άνδρας που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του με όπλο στο Νέο Κόσμο από το βράδυ της Πέμπτης (23.04.2026). Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 09:30 το πρωί.

Ο άνδρας είχε κλειστεί στο σπίτι του στο Νέο Κόσμο έχοντας στην κατοχή του ένα όπλο, ενώ είχε προηγηθεί επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της 81χρονης μητέρας του.

Η μητέρα του χθες το απόγευμα στις 18:30 κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι της επιτέθηκε ο γιος. Η ίδια κατάφερε και βγήκε από το διαμέρισμα που βρίσκεται στην οδό Σουλιωτών και ζήτησε βοήθεια.

Στους αστυνομικούς είχε πει ότι ο γιος της κρατά καραμπίνα μέσα στο σπίτι ενώ αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας.