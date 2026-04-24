Έφυγε από τη ζωή στην αγκαλιά του πατέρα του ο 7χρονος Γιωργάκης από την Αριδαία έπειτα από τιτάνια μάχη με τον καρκίνο

Έφυγε από τη ζωή, χθες, Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα της εορτής του, ο μικρός Γιωργάκης από την Πέλλα που έδινε τιτάνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο 7χρονος Γιώργος, από τον Εξαπλάτανο Αριδαίας, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.

Σε συνέντευξή του πέρυσι στον Κοσμά Μαρινάκη και τη σελίδα Greekonomics, στο πλαίσιο παρουσίασης του έργου του συλλόγου « Φλόγα», ο μικρός Γιωργάκης είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

«Έγινε τελικά η μ@%@κία, όπως το είχε πει αυτός ο μικρός – και δεν πρόλαβε να πάει σχολείο. Κατάφερε όμως να κλέψει το διαμάντι που ονειρευόταν» γράφει ο Κοσμάς Μαρινάκης στην αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του στο Facebook, λέγοντας πως ο 7χρονος έφυγε στην αγκαλιά του μπαμπά του, με την φροντίδα των γιατρών και του προσωπικού.