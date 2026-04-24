MasterChef 2026: Επική ανατροπή στο διαγωνισμό μαγειρικής

Απώλεια μέτρησε η μπλε μπριγάδα του Masterchef το βράδυ της Πέμπτης, καθώς στη δοκιμασία αποχώρησης βρέθηκαν αποκλειστικά δικά της μέλη.

Η Wassan, ο Χάρης, ο Μιχάλης και η Κωνσταντίνα κλήθηκαν να παλέψουν για την παραμονή τους στον διαγωνισμό, σε μια βραδιά με έντονη πίεση και συναισθηματική φόρτιση.

Οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι φόρεσαν τις μαύρες ποδιές και επιχείρησαν να αντιγράψουν ένα απαιτητικό γλυκό, το οποίο παρουσίασε ο καλεσμένος σεφ Δημήτρης Χρονόπουλος. Οι κριτές και ο φιλοξενούμενος σεφ δοκίμασαν στη συνέχεια τα πιάτα χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον παίκτη ανήκει το καθένα, όπως συμβαίνει σε αυτή τη φάση του διαγωνισμού.

Ο Χάρης ήταν ο πρώτος παίκτης που εξασφάλισε την παραμονή του, ανεβαίνοντας ασφαλής στον εξώστη. Έτσι, η τελική κρίση αφορούσε τη Wassan, τον Μιχάλη και την Κωνσταντίνα, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται λίγο πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.