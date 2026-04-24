Συνταγή για ζυμαρικά φούρνου με λαχανικά

Μια συνταγή για ένα εύκολο και πεντανόστιμο πιάτο
Χωρίς πολύ κόπο, σε λιγότερο από 1.5 ώρα και με απλά υλικά, έχουμε έτοιμη μια πεντανόστιμη συνταγή με άρωμα Ιταλίας.
Τα υλικά
1 κόκκινη πιπεριά, χωρίς σπόρια, κομμένη σε κομμάτια
1 κίτρινη πιπεριά, χωρίς σπόρια, κομμένη σε κομμάτια
1 μελιτζάνα, ψιλοκομμένη
1 κολοκυθάκι, ψιλοκομμένο
10-12 ελιές
1 κόκκινο κρεμμύδι, κομμένο σε φέτες
3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
150 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση
1 κονσέρβα (400 γρ.) ψιλοκομμένες ντομάτες
2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
3 κουταλιές της σούπας βασιλικό, χοντροκομμένο
300 γρ. ζυμαρικά (π.χ. ριγκατόνι ή πέννες)
150 γρ. μοτσαρέλα, στραγγισμένη και ψιλοκομμένη
2 κουταλιές της σούπας πέστο
2-3 κουταλιές της σούπας τριμμένη παρμεζάνα (ή άλλο σκληρό τυρί)
Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Η διαδικασία
- Προθέρμανε τον φούρνο στους 190°C (ή 170°C στον αέρα).
- Βάλε τις πιπεριές, τη μελιτζάνα, το κολοκυθάκι και το κρεμμύδι σε ένα ταψί ή πυρίμαχο σκεύος. Ρίξε το ελαιόλαδο, αλατοπιπέρωσε και ανακάτεψε καλά. Ψήσε για περίπου 45 λεπτά, γυρίζοντάς τα 1-2 φορές, μέχρι να μαλακώσουν και να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.
- Πρόσθεσε τα ντοματίνια, τις ψιλοκομμένες ντομάτες, τις ελιές, το σκόρδο και τον βασιλικό και συνέχισε το ψήσιμο για άλλα 10-15 λεπτά.
- Στο μεταξύ, βράσε τα ζυμαρικά σε αλατισμένο νερό σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Κράτησε 4-6 κουταλιές από το νερό βρασμού και πρόσθεσέ το στα λαχανικά για να γίνει πιο αραιή και δεμένη η σάλτσα.
- Στράγγισε τα ζυμαρικά και ανακάτεψέ τα με τα ψητά λαχανικά. Πρόσθεσε τη μοτσαρέλα και το πέστο και ανακάτεψε απαλά.
- Πασπάλισε με την παρμεζάνα και βάλε το φαγητό ξανά στον φούρνο για περίπου 10 λεπτά, μέχρι να λιώσει το τυρί. Η συνταγή είναι έτοιμη.
* Πηγή: Vita
