Αχαΐα: Πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρεάζει τις επιχειρήσεις- Τι λέει στο thebest ο Προέδρος του ΣΕΒ

Η βιομηχανία είναι η «μήτρα» που γεννά άμεσα και έμμεσα θέσεις εργασίας, καθώς πέρα από τους εργαζόμενους στις βιομηχανικές μονάδες, υπάρχει μια σειρά τομέων που υποστηρίζουν τη βιομηχανία, ενώ πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν γύρω της ως «δορυφόροι».

Μια μεταβολή στον κόσμο που μπορεί να διαφοροποιήσει μια βασική παράμετρο λειτουργίας της, άμεσα ή έμμεσα και κυρίως να δημιουργήσει «ασταθές περιβάλλον», είναι ικανή να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Το ενεργειακό κόστος απασχολεί πάντα τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες και η συγκυρία λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή το αυξάνει.

Πώς ωστόσο επηρεάζει και μπορεί και να επηρεάσει περαιτέρω επιχειρήσεις και βιομηχανίες στην Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, αν η κατάσταση συνεχιστεί;

Ο Κλεομένης Μπάρλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος μιλά στο thebest και επισημαίνει ότι «το αυξανόμενο και ασταθές κόστος ενέργειας δυσχεραίνει την πρόβλεψη του κόστους παραγωγής και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό, ενώ η άνοδος των μεταφορικών επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Οι επιπτώσεις επεκτείνονται σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τους προμηθευτές πρώτων υλών έως το μεταφορικό κύκλωμα.

Πλήττεται συνολικά η βιομηχανική δραστηριότητα της περιοχής, και ιδιαίτερα η αγροτοβιομηχανία (τρόφιμα, ποτά και αναψυκτικά), που αποτελεί τον σημαντικότερο παραγωγικό κλάδο της Δυτικής Ελλάδας. Ως ενεργοβόρος τομέας, επηρεάζεται άμεσα από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, γεγονός που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους, αυξάνει τις τιμές και περιορίζει τη δυνατότητα επενδύσεων».

Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών για τη μεταποίηση και οι συνέπειες

«Παράλληλα, η αύξηση του κόστους παραγωγής κτηνοτροφικών και γεωργικών προϊόντων αυξάνει τις τιμές των πρώτων υλών για τη μεταποίηση, επιβαρύνοντας τη βιομηχανία συνολικά και εντείνοντας την απώλεια ανταγωνιστικότητας. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από δυσλειτουργίες στο σύστημα επιδοτήσεων (καθυστερήσεις, γραφειοκρατία κ.λ.π.), που περιορίζουν τη ρευστότητα των παραγωγών».

Οι επιπτώσεις αν επηρεαστεί ο τουρισμός

«Επιπρόσθετα, η ενεργειακή κρίση αυξάνει το λειτουργικό κόστος στον τουρισμό, γεγονός που μπορεί να περιορίσει τη ζήτηση. Η πιθανή μείωση του τουρισμού επηρεάζει έμμεσα τη βιομηχανία, καθώς μειώνεται η κατανάλωση τοπικών προϊόντων, οδηγώντας σε πτώση της παραγωγής και του κύκλου εργασιών».

Κλείνοντας υπογραμμίζει ότι «συνολικά, πλήττεται η βιομηχανία της περιοχής μας και ιδιαίτερα η αγροτοβιομηχανία, που είναι ο βασικότερος παραγωγικός πυλώνας της Δυτικής Ελλάδας, με ευρύτερες συνέπειες για την απασχόληση, τις εξαγωγές και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα».