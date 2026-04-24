Κρήτη: «Υπήρχε alert, από τις 14/4 είχαμε προσεισμική ακολουθία»- Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ που ταρακούνησε το νησί

Αναστάτωση προκάλεσε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στις 06:30 το πρωί - Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 06:30 το πρωί στο Λασίθι, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της Κρήτης. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε περιοχές των νότιων παραλίων του νησιού, αλλά και σε άλλα νησιά, με τους κατοίκους σε Σητεία και Ιεράπετρα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, να πετάγονται έντρομοι από τα κρεβάτια τους. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα Λασιθίου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Σητείας Γιώργο Ζερβάκη, «ο σεισμός ήταν έντονος και είχε και αρκετή διάρκεια. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στους κατοίκους, που εξακολουθούν να νιώθουν δονήσεις, αφού καταγράφονται πιθανότατα μετασεισμοί». Τόσο ο Δήμαρχος Σητείας όσο και ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, που έχουν επικοινωνήσει, όπως τόνισαν από νωρίς το πρωί με όλους τους φορείς, συνιστούν ψυχραιμία στους πολίτες, τονίζοντας ότι το φαινόμενο παρακολουθείται. Από τους ελέγχους που έχουν γίνει έως τώρα και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για καταστροφές. Πάντως μέχρι αυτή την ώρα, στην ίδια περιοχή, μετά τα 5,7 Ρίχτερ έχουν καταγραφεί πέντε ακόμη σεισμικές δονήσεις με ένταση από 3,5 έως 3,8 Ρίχτερ.

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι

Ο Βασίλης Καραστάθης, διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου σημείωσε για τον σεισμό στην Κρήτη μιλώντας στην ΕΡΤ: «Είναι ένα τυπικός ισχυρός σεισμός για την περιοχή. Εκείνο το τόξο, είναι νότια της Κρήτης. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε κάτι γνώριμο για τον ελληνικό χώρο. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι αυτής της περίπτωσης είναι ότι είχε προσεισμική ακολουθία. Από τις 14 του μηνός είχε εμφανιστεί προσεισμική ακολουθία στην περιοχή. Όταν υπάρχει μια ακολουθία που επιμένει είμαστε επιφυλακτικοί για το τι μπορεί να έρθει. Υπήρχε ένα alert για την περιοχή. Στις 19 του μηνός είχαμε προσεισμό άνω των 4-4,5 Ρίχτερ. Ήταν αισθητός ο σεισμός των 5,7 Ρίχτερ στην περιοχή. Είναι σε απόσταση ασφαλείας, δηλαδή μια απόσταση 25 χλμ από την περιοχή εξασφαλίζει κάποια μείωση των βλαβών. Εάν ήταν στη Χέρσο θα είχαμε άλλα αποτελέσματα. Είναι πιθανόν να είναι ο κύριος σεισμός. Πιθανότατα να έχουμε μετασεισμό της τάξεως των 4,7 Ρίχτερ».

Για τον σεισμό μίλησε το πρωί στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» και o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας. Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα, θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση. Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα».

Την ίδια ώρα και ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης προχώρησε σε άμεση ανάρτηση στο Facebook, επιχειρώντας να καθησυχάσει το κοινό, εξηγώντας τα χαρακτηριστικά του φαινομένου και δίνοντας σαφείς οδηγίες για τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η δόνηση εντάσσεται σε μια ήδη ενεργή σεισμική ακολουθία στην περιοχή, ενώ υπογραμμίζει ότι το φαινόμενο θεωρείται αναμενόμενο. Ο ίδιος, προειδοποιεί, επίσης, για το ενδεχόμενο μικρών θαλάσσιων σεισμικών κυμάτων, σημειώνοντας ότι ακόμη και κύματα ύψους μισού μέτρου μπορεί να είναι επικίνδυνα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Για τον λόγο αυτό, συνιστά την αποφυγή κολύμβησης τις επόμενες ημέρες, έως ότου υπάρξει πλήρης εικόνα της σεισμικής δραστηριότητας. Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.5, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί. Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή. Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης. Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα. Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ. Υπενθυμίζω ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το εσωτερικό των σπιτιών μας βαριά αντικείμενα κλπ όπως και ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ. Δεν υπάσχει λόγος να χάσετε τη ψυχραιμία σας. Από το προηγούμενο καλοκαίρι που κολύμπαγα στη περιοχή ένιωθα πολλές δονήσεις και είχα κάνει σχετική ανάρτηση με οδηγίες προφύλαξης των μικρών παιδιών από μικρά τσουνάμι. Επειδή ξεκινά η τουριστική περίοδος μην διαδίδετε το γνωστό ΡΑΔΙΟ ΣΕΙΣΜΟΑΡΒΥΛΑ. Οι ξένοι δεν γνωρίζουν από σεισμούς οπότε ενημερώστε τους ότι στην Ελλάδα είναι συνηθισμένο φαινόμενο! Πιο πολύ κινδυνεύουν από το να τους πέσει καμία βίδα από drone του Ιράν στο κεφάλι. ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ. (**) Γενικά οι σεισμοί στη Κρήτη οφείλονται στη σύγκρουση της Αφρικανικής και της Ευρασιατικής «πλάκας». Καθώς κινούνται με αντίθετη φορά η μία προς την άλλην, η Αφρικανική πλάκα βυθίζεται κάτω από την Ευρασιατική, σε μια διεργασία που εξελίσσεται ακατάπαυστα επί εκατομμύρια χρόνια. Η Κρήτη έχει την κακή τύχη να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο σύγκρουσης των δύο κολοσσιαίων πλακών».