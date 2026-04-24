Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του άνδρας με καραμπίνα

Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στον Νέο Κόσμο με έναν 51χρονο να είναι ταμπουρωμένος από το απόγευμα της Πέμπτης με μια καραμπίνα στο σπίτι του.

Ο 51χρονος που βρίσκεται ταμπουρωμένος στον Νέο Κόσμο άφησε ελεύθερη τη μητέρα του με τον ίδιο να έχει μαζί του μια καραμπίνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία θεωρείται επικίνδυνος και οι αστυνομικοί περιμένουν εντολή εισαγγελέα για να εισβάλλουν στο σπίτι σε περίπτωση που οι προσπάθειες διαλόγου δεν αποδώσουν, με στόχο την ακινητοποίησή του και τη σύλληψή του.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και μέλη της ΟΠΚΕ, καθώς και εξειδικευμένος διαπραγματευτής, οι οποίοι επιχειρούν να εκτονώσουν την ένταση και να πείσουν τον άνδρα να αφήσει το όπλο και να βγει με ασφάλεια από το σπίτι.

Η 81χρονη έχει μεταφερθεί στο αστυνομικό τμήμα, ενώ έχει και ένα χτύπημα στο μάτι της. Όπως η ανέφερε η μητέρα του στους αστυνομικούς ότι ο γιος της είναι χρήστης ουσιών και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.