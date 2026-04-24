Πάτρα: Νέα στοιχεία για τον θάνατο του 14 ημερών βρέφους – Σε εξέλιξη η ιατροδικαστική διερεύνηση

Νεότερες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με την ιδιαίτερα δυσάρεστη υπόθεση του θανάτου νεογέννητου βρέφους στην Πάτρα.

Το αγόρι, ηλικίας μόλις 14 ημερών, κατέληξε την Τετάρτη 22 Απριλίου, ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας», δίνοντας από τη γέννησή του μάχη για τη ζωή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το βρέφος είχε γεννηθεί πρόωρα, αντιμετωπίζοντας από την πρώτη στιγμή σοβαρά προβλήματα υγείας. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών (ΜΕΘΝ), όπου και παρέμεινε υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, ωστόσο το νεογνό δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Μετά την κατάληξη, ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με τη διοίκηση του νοσοκομείου να ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, διατάχθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον υπό διερεύνηση από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, με τα πορίσματα να αναμένονται το επόμενο διάστημα και να ρίχνουν φως στα ακριβή αίτια της τραγικής απώλειας.





