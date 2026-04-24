Αιγιάλεια: Δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου

Ο Δήμος Αιγιαλείας και ο Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς, σε συνεργασία με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» και καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια σημαντική δράση ενημέρωσης και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

? Σάββατο 25 Απριλίου

? 17:00 – 20:00

? Δημοτικό Στάδιο Αιγίου

?? Στο πλαίσιο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 10.000μ.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από πιστοποιημένο υγειονομικό προσωπικό (νοσηλευτές )του ΚΕΔΜΟΠ για τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να εγγραφούν ως εθελοντές δότες, εντασσόμενοι στην εθνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών.



Η διαδικασία είναι απλή, σύντομη και ανώδυνη:

- Συμπλήρωση αίτησης

- Λήψη δείγματος σάλιου με ειδική μπατονέτα



Καθημερινά, εκατοντάδες συνάνθρωποί μας — μεταξύ αυτών και παιδιά — διαγιγνώσκονται με σοβαρά αιματολογικά νοσήματα, όπως η λευχαιμία. Για πολλούς ασθενείς, η μεταμόσχευση μυελού των οστών αποτελεί τη μοναδική ελπίδα ζωής.



Η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη.



Γιατί η προσφορά ζωής είναι η μεγαλύτερη νίκη.

*Σύνδεσμος Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων