Πάτρα: Συνελήφθη 12χρονος για ληστεία με την απειλή μαχαιριού

Αίσθηση προκαλεί στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η σύλληψη ενός μόλις 12χρονου παιδιού για υπόθεση ληστείας, που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος προσέγγισε έναν άνδρα που κινούνταν πεζός και, υπό την απειλή μαχαιριού, του αφαίρεσε μικρό χρηματικό ποσό πριν τραπεί σε φυγή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι, στο πλαίσιο αναζητήσεων, εντόπισαν τον 12χρονο και τον προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία, ενώ παράλληλα δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας