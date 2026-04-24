Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος: Εργαζόμενος «έλιωσε» το ίντερνετ με τoν τρόπο που υποδέχθηκε κατοικίδια από τον χώρο αποσκευών

Μια διασώστρια ζώων εξήρε έναν υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας για τον ευγενικό τρόπο με τον οποίο φρόντισε τις γάτες που είχε υπό την επίβλεψή του.

Πρόκειται για την Αλεξάνδρα Ράτλιφ που διευθύνει το καταφύγιο ζώων «McQueens Rescues» στην Κρήτη και ασχολείται προσωπικά με τη φροντίδα των ζώων που έχουν ανάγκη, η οποία έκανε viral τον εργαζόμενο του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος.

Η Ratliff ταξίδευε με αρκετές γάτες για να τις μεταφέρει στα νέα τους μόνιμα σπίτια, αφού είχαν υιοθετηθεί από το μικρό καταφύγιό της. Δεδομένου ότι η Κρήτη είναι νησί, αυτό σήμαινε ότι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να ταξιδέψουν με αεροπλάνο προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας. Τα αεροπορικά ταξίδια μπορεί να προκαλούν στρες στα ζώα, ειδικά όταν πρέπει να ταξιδέψουν στο χώρο αποσκευών μέσα σε κλουβιά. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, δεν υπήρχε άλλη επιλογή.

Όταν η πτήση προσγειώθηκε στην Αθήνα, η Ratliffe παρακολουθούσε προσεκτικά από το παράθυρο του αεροπλάνου την αποβίβαση των γατών — και αυτό που είδε της «έλιωσε» την καρδιά. «Ήταν μια τόσο γλυκιά στιγμή», είπε. «Αρχικά μοιράστηκα το βίντεο στα social media με την ελπίδα ότι θα με βοηθούσε να βρω τον άνδρα στο βίντεο, ώστε να τον ευχαριστήσω. Επειδή δεν έχω πολλούς ακόλουθους, δεν περίμενα ποτέ ότι θα τραβήξει τόσο μεγάλη προσοχή ή ότι θα μπορούσα πραγματικά να τον βρω, αλλά γρήγορα έγινε viral!»

Σε ένα βίντεο λοιπόν που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο TikTok, τον περασμένο Φεβρουάριο, το οποίο έχει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές, η Ratliffe καταγράφει μέσα από το παράθυρο του αεροπλάνου τις αποσκευές που κατεβαίνουν από τη ράμπα στα χέρια ενός μέλους του πληρώματος. Και, καθώς διάφορα κλουβιά για γάτες κατεβαίνουν από τον ιμάντα, τα σηκώνει αργά και προσεκτικά, πριν σκύψει για να χαιρετήσει το ζώο μέσα, και μάλιστα προσπαθεί να τα χαϊδέψει μέσα από το κλουβί.

Η Ratliffe συγκινήθηκε βαθιά από αυτή τη χειρονομία και έγραψε κάτω από το βίντεο: «Σ’ ευχαριστώ που επέλεξες την καλοσύνη».