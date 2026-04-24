Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Σε βαρύ κλίμα πένθους η Κρήτη αποχαιρετά την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ στο Ηράκλειο, με τις Αρχές να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες για το έγκλημα και την προσπάθεια του δράστη να καλύψει τα ίχνη του.

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη, με κατοίκους να εκφράζουν έντονη ανησυχία, φτάνοντας να κάνουν λόγο ακόμη και για φόβους βεντέτας.

Πώς έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, η δολοφονία σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, μεταξύ 11:00 και 11:10, κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα στις Δαφνές.

Ο 38χρονος φέρεται να προσέγγισε το λευκό Honda της γυναίκας, στάθηκε μπροστά στο όχημα και την πυροβόλησε στο κεφάλι με πιστόλι 9 χιλιοστών, ενώ εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Στη συνέχεια, μετέφερε τη σορό της στα πίσω καθίσματα.

Οι Αρχές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η γυναίκα έπεσε θύμα του πρώην συντρόφου της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του με κοντόκαννη καραμπίνα, όταν αντιλήφθηκε ότι οι Αρχές τον πλησίαζαν. Η δολοφονία φαίνεται να ήταν προσχεδιασμένη, καθώς ο δράστης είχε καλέσει τη 43χρονη στο σημείο της συνάντησης.

Συγκλονίζει η μητέρα: «Το ήξερα από την αρχή»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της μητέρας της 43χρονης, η οποία δηλώνει ότι από την πρώτη στιγμή φοβόταν το χειρότερο.

«Μέσα μου ήξερα ότι την είχαν σκοτώσει», ανέφερε, περιγράφοντας την αγωνία των ημερών.

Τα παιδιά της 43χρονης, όπως σημείωσε, δεν έχουν ακόμη συνειδητοποιήσει πλήρως την απώλεια, ενώ η τελευταία επικοινωνία της με την οικογένεια περιλάμβανε ένα συγκινητικό σημείωμα προς τη μικρή της κόρη και δύο αυτοματοποιημένα μηνύματα.

Οι κινήσεις του δράστη μετά το έγκλημα

Περίπου 50 λεπτά μετά τη δολοφονία, γύρω στις 12:00, ο δράστης καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να κινείται πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου – Μοιρών.

Σε βίντεο που δημοσίευσε το MEGA περπατάει μετά τη δολοφονία, μιλώντας στο κινητό, ενώ κατευθύνεται προς μία καφετέρια. Όταν φτάνει στην καφετέρια, από έξω, κινείται συνεχώς. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν πραγματικά μιλούσε στο κινητό του τηλέφωνο ή αν απλά το κρατούσε στο αυτί του, σύμφωνα με το MEGA.