Στην Αθήνα ο Μακρόν με «βαριά» ατζέντα για άμυνα, οικονομία και γεωπολιτική

Ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, φτάνει σήμερα στην Αθήνα για διήμερη επίσκεψη, η οποία έχει ισχυρό γεωστρατικό αλλά και οικονομικό αποτύπωμα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν και η συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ελληνογαλλική στρατηγική συνεργασία σε άμυνα και οικονομία, καθώς κατά την παραμονή του στη χώρα μας Ελλάδα και Γαλλία θα ανανεώσουν τη συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών στην ασφάλεια και την άμυνα, ενώ στην ατζέντα είναι και η εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία.

Το «ιδιαίτερο βάρος» της επίσκεψης Μακρόν

«Η επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας έχει ιδιαίτερο βάρος… Έρχεται σε μια συγκυρία όπου η Ελλάδα έχει ήδη αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα σταθερότητας για τη Δύση στην ευρύτερη περιοχή» δηλώνουν πηγές της Κυβέρνησης.

Παράλληλα, σημειώνουν ότι η ανανέωση της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας γίνεται σε μία περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων, με την Ευρώπη να επιχειρεί να διαμορφώσει μια συνεκτική αμυντική πολιτική, συμπληρωματικής του ΝΑΤΟ.

Υπενθυμίζουν δε, ότι η αρχική συμφωνία στην άμυνα και την ασφάλεια, που υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Μέγαρο των Ηλυσίων, αποτέλεσε προπομπό της ευρύτερης ευρωπαϊκής συζήτησης για την ενίσχυση της κοινής άμυνας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμπληρωματικότητα με τη Βορειοατλαντική συμμαχία.

Στο «τραπέζι» των δύο ηγετών βρίσκονται η προμήθεια επιπλέον Rafale και τα υποβρύχια Barracuda, και ενώ για την Αθήνα είναι σημαντικό, και ζητούμενο, το να υπάρχει και βιομηχανική συνεργασία με ουσιαστική συμμετοχή της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.).

Μήνυμα στην Άγκυρα

Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα στέλνει σαφές μήνυμα στην Τουρκία, και όχι μόνο, ότι η συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας είναι ισχυρή και ότι οι δύο χώρες λειτουργούν ως παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ατζέντα

Ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται επίσης να βρεθεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, με αιχμή τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με την Ελλάδα και τη Γαλλία να συγκαταλέγονται στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. που προωθούν πρωτοβουλίες για τη ρύθμιση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή διαμόρφωσης ευρωπαϊκού πλαισίου ρύθμισης.

Στην Αθήνα στελέχη της Γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ

Ο Εμανουέλ Μακρόν συνοδεύεται και από στελέχη της επιχειρηματικής ελίτ της Γαλλίας

Μεταξύ αυτών, ο Gérard Mestrallet, ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου της Γαλλίας για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) αλλά και ο Pierre-Éric Pommellet, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Naval Group, το οποίο επιδιώκει να μετατρέψει την Ελλάδα σε κόμβο ναυτικής αμυντικής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδυάζοντας αμυντικές ανάγκες, βιομηχανική συνεργασία και γεωπολιτική στρατηγική.

Επίσης τον συνοδεύουν μεγάλοι «παίκτες» στον τομέα της ενέργειας (φωτοβολταϊκά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και άλλοι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες.

Η ανακοίνωση του Ελιζέ

«Η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς ανάμεσα στη Γαλλία και την Ελλάδα» αναφέρει σε ανακοίνωση του το Ελιζέ, υπογραμμίζοντας ότι παράλληλα «θα επισημάνει και την κοινή πρόσδεση της Γαλλίας και της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή τους συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως δε στην άμυνα».

Το πρόγραμμα του Γάλλου Προέδρου

Ο Γάλλος Πρόεδρος φτάνει στην Αθήνα το απόγευμα κατευθείαν από την Κύπρο, όπου βρίσκεται με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, για την άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στις 19:30 θα συμμετάσχει με τον Κ. Μητσοτάκη σε συζήτηση στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο», στη Ρωμαϊκή Αγορά.

Αμέσως μετά, θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, ο οποίος στη συνέχεια θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Γάλλου ομολόγου του και της συζύγου του, Μπριζίτ.

Το πρωί του Σαββάτου, ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων», και στη συνέχεια θα έχουν επίσημη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα υπογραφεί σειρά συμφωνιών, ενώ θα προβούν και σε δηλώσεις προς τον Τύπο.