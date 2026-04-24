Άγιος Δημήτριος: Τα μηνύματα οδήγησαν στον δράστη της δολοφονίας του 27χρονου

Τον δρόμο για τον στρατιωτικό εισαγγελέα θα πάρουν σήμερα οι τέσσερις συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου γιου του ανώτατου αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Ο νεαρός, ηλικίας 20 ετών, φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία. Παράλληλα, ένας 18χρονος φίλος του, καθώς και δύο νεαρές γυναίκες, κατηγορούνται για υπόθαλψη δράστη. Η μία από τις γυναίκες είναι η σύντροφος του βασικού κατηγορούμενου, ενώ η άλλη διατηρεί σχέση με τον 18χρονο.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του 20χρονου έπαιξαν οι συνομιλίες που είχε ανταλλάξει με το 27χρονο θύμα. Στο κινητό τηλέφωνο του τελευταίου εντοπίστηκαν μηνύματα που αποκάλυπταν ένταση ανάμεσά τους, με αφορμή προσωπικές διαφορές που σχετίζονταν με μια γυναίκα.

Η κοπέλα του 20χρονου φέρεται να υποστήριξε ότι λάμβανε μηνύματα από τον 27χρονο, με τον οποίο είχαν σχέση κατά το παρελθόν και είχαν χωρίσει. Στη συνέχεια η κοπέλα σύναψε σχέση με τον 20χρονο.

Οι αρχές, αναλύοντας τις επικοινωνίες αυτές, εκτιμούν πως οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με σκοπό να λύσουν τις διαφορές τους.

Ωστόσο, η συνάντηση κατέληξε σε τραγωδία, καθώς ο 20χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι, τραυματίζοντας θανάσιμα τον 27χρονο στην καρδιά. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, υπήρχαν επιπλέον τραύματα στον λαιμό και το κεφάλι. Στο σημείο βρισκόταν και ένας 18χρονος, φίλος του δράστη, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού.

Οι αστυνομικοί μιλούν για ραντεβού «θανάτου», έχοντας στα χέρια τους ενδείξεις που δείχνουν ότι ο δράστης πήγε να συναντήσει τον 27χρονο έχοντας πάνω του μαχαίρι και όντας διατεθειμένος να επιτεθεί. Μετά τη δολοφονία, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο με όχημα.

Μάλιστα αντί να ζητήσουν βοήθεια ή να ειδοποιήσουν τις Αρχές, κατευθύνθηκαν σε άλλο σημείο, όπου παρέλαβαν τις φίλες τους και στη συνέχεια κατέληξαν όλοι μαζί σε έναν χώρο (πιθανότατα δωμάτιο ή σπίτι), όπου παρέμειναν για άγνωστο χρονικό διάστημα, σαν να μην είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να αξιολογείται ιδιαίτερα από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης ή αποφυγής εντοπισμού.