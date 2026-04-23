Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει πολύ- Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Τι αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε θετικά στην Ελλάδα με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.
Μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία».
Για τον πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «τρομερός τύπος» (terrific guy).
Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό διαδικτυακό μέσο Breitbart o Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας.
Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης εξέφραζε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αναφέρεται και σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά».
Ο Μάθιου Μπόιλ, ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρατηρεί ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο, αφότου ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει, μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια συμφωνία «win-win» -εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Στη νέα του παρέμβαση, ο κ. Μητσοτάκης επανέρχεται, εκφράζοντας την ελπίδα για μια αντίστοιχη εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, σημειώνοντας ότι, μετά την επίτευξη στρατιωτικής επιτυχίας από την πλευρά των ΗΠΑ, το βάρος μεταφέρεται πλέον στις οικονομικές επιπτώσεις και στη διπλωματία.
«Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ως χώρα της περιοχής ανησυχούμε για τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο. Ωστόσο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα οι οικονομικές συνέπειες της κατάστασης».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr