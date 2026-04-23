Τραμπ: Φανταστική η Ελλάδα, μας έχει βοηθήσει πολύ- Τρομερός τύπος ο Μητσοτάκης

Τι αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε θετικά στην Ελλάδα με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Breitbart, σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «η Ελλάδα είναι φανταστική» και ότι «μάς έχει βοηθήσει πολύ σε πολλούς τομείς, γιατί κατανοεί τη σημασία».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Trump:<br><br>Greece has been very supportive; he is a terrific guy. <a href="https://t.co/nS56gM1DG3">pic.twitter.com/nS56gM1DG3</a></p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2047409059649753132?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Για τον πρωθυπουργό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι «τρομερός τύπος» (terrific guy). Σε συνέντευξή του στο αμερικανικό διαδικτυακό μέσο Breitbart o Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στην ανάγκη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στις αγορές ενέργειας. Επιπλέον, ο κ. Μητσοτάκης εξέφραζε την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Αναφέρεται και σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά». Ο Μάθιου Μπόιλ, ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρατηρεί ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο, αφότου ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει, μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια συμφωνία «win-win» -εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">EXCLUSIVE— I interviewed Greek Prime Minister <a href="https://twitter.com/kmitsotakis?ref_src=twsrc%5Etfw">@kmitsotakis</a> here at the Delphi Economic Forum in Greece last night. The big takeaway is a year after he correctly predicted a “win-win” trade deal between the USA and EU he is similarly hoping for a big deal between the USA and Iran… <a href="https://t.co/TD2Dfdrqiq">pic.twitter.com/TD2Dfdrqiq</a></p>— Matthew Boyle (@mboyle1) <a href="https://twitter.com/mboyle1/status/2047255637575254126?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>