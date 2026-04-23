ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα- Έξι τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς κοντά σε χώρο εστίασης σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, την Πέμπτη (23.04.2026).

Η αστυνομία του Μπατόν Ρουζ επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πολλά άλλα τραυματίστηκαν μετά από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν «ένα ή περισσότερα όπλα».

Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε στο X ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση. Μια υπάλληλος του WBRZ στο εμπορικό κέντρο είπε ότι αυτή και άλλοι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν μαζί με τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου και μεταφέρθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης, εν αναμονή της καταμέτρησης των πελατών.