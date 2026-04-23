ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα- Έξι τραυματίες, δύο σε κρίσιμη κατάσταση

Οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν οικογένειες στα αυτοκίνητά τους
Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε μαζικούς πυροβολισμούς κοντά σε χώρο εστίασης σε εμπορικό κέντρο στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, την Πέμπτη (23.04.2026).
Η αστυνομία του Μπατόν Ρουζ επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και πολλά άλλα τραυματίστηκαν μετά από τους πυροβολισμούς στο εμπορικό κέντρο της Λουιζιάνα. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα ανέφερε ότι στο περιστατικό χρησιμοποιήθηκαν «ένα ή περισσότερα όπλα».
Ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα δήλωσε στο X ότι είχε ενημερωθεί για την κατάσταση. Μια υπάλληλος του WBRZ στο εμπορικό κέντρο είπε ότι αυτή και άλλοι παρευρισκόμενοι οδηγήθηκαν μαζί με τους υπαλλήλους που διαχειρίζονται τα καταστήματα του εμπορικού κέντρου και μεταφέρθηκαν σε χώρο συγκέντρωσης, εν αναμονή της καταμέτρησης των πελατών.
Έξω, οπλισμένοι αστυνομικοί συνόδευσαν οικογένειες στα αυτοκίνητά τους. Δεν ήταν αμέσως σαφές αν ο δράστης ή οι δράστες βρίσκονται ακόμα στην περιοχή.
Όλες οι είσοδοι του εμπορικού κέντρου έχουν κλείσει. Στην περιοχή έσπευσαν επίσης βοηθοί του σερίφη της κομητείας East Baton Rouge και αστυνομικοί της Πολιτειακής Αστυνομίας.
Δεν είναι γνωστό αν ο δράστης ή οι δράστες έχουν συλληφθεί ή ποια ήταν τα κίνητρα της επίθεσης.
