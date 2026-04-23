Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθησαν 20χρονος ναύτης και άλλοι τρεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 27χρονου σε πάρκο στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ της Τετάρτης (23/04/2026), μετά την προσαγωγή του 20χρονου.

Όπως έγινε γνωστό, το βράδυ της Πέμπτης ένας 20χρονος προσήχθη στην έδρα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 20χρονος είναι ο νέος σύντροφος της πρώην κοπέλας του θύματος και ήθελε να συναντηθούν στο πάρκο για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα». Μάλιστα εκεί βρέθηκε μαζί με έναν 18χρονο φίλο του.

Μεταξύ των δυο ανδρών ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός, ο οποίος γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιη σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο 20χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε στο θύμα, καταφέρνοντάς του θανάσιμο πλήγμα στην περιοχή της καρδιάς.

Ο 18χρονος που βρισκόταν μαζί του ισχυρίζεται ότι δεν πρόλαβε να αντιδράσει ή να αποτρέψει την επίθεση. Μετά τη δολοφονία, οι δύο νεαροί εγκατέλειψαν το σημείο με όχημα.

Μάλιστα αντί να ζητήσουν βοήθεια ή να ειδοποιήσουν τις Αρχές, κατευθύνθηκαν σε άλλο σημείο, όπου παρέλαβαν τις φίλες τους και στη συνέχεια κατέληξαν όλοι μαζί σε έναν χώρο (πιθανότατα δωμάτιο ή σπίτι), όπου παρέμειναν για άγνωστο χρονικό διάστημα, σαν να μην είχε προηγηθεί το περιστατικό.

Η συμπεριφορά αυτή φαίνεται να αξιολογείται ιδιαίτερα από τις Αρχές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπήρξε προσπάθεια συγκάλυψης ή αποφυγής εντοπισμού.

Συνελήφθησαν ο δράστης, ο 18χρονος και οι δυο φίλες τους

Το βράδυ της Πέμπτης με εντολή εισαγγελέα συνελήφθησαν και οι τέσσερις: ο 20χρονος, ο 18χρονος φίλος του, καθώς και οι δύο κοπέλες που βρίσκονταν μαζί τους μετά το συμβάν.

Σε βάρος του βασικού κατηγορουμένου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 20χρονος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ως ναύτης και για τον λόγο αυτό, όλοι οι εμπλεκόμενοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον στρατιωτικού εισαγγελέα, ο οποίος θα εξετάσει την υπόθεση και θα προχωρήσει στον διαχωρισμό της δικογραφίας ως προς το σκέλος που αφορά τον ένστολο κατηγορούμενο.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο 20χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί σε τυχαίο έλεγχο να φέρει μαχαίρι.



