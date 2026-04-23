Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: Ο δολοφόνος ήθελε να πετάξει το πτώμα της 43χρονης και το αυτοκίνητό της στο ρέμα

Η ασφάλεια θεωρεί δεδομένο ότι ο πρώην σύντροφός της κάπου το έχει πετάξει για να κρύψει προφανώς μηνύματα, απειλές και κίνητρο καθώς σκεφτόταν πως θα τον έβρισκε. Επίσης οι Αρχές δεν έχουν εντοπίσει το όπλο του φονικού, το 9άρι.

Επίσης το απόγευμα της Κυριακής εστάλη ένα αυτοποιημένο μήνυμα στον γιο της Ελευθερίας από το κινητό της: «Θα σε καλέσω αργότερα», ενώ μέχρι το πρωί της Δευτέρας το Viber ήταν ενεργό.

Μάλιστα κάποια στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ήθελε να το εξαφανίσει. Και αυτό γιατί η κεραία που συνδέθηκε τελευταία φορά είναι σε άλλο σημείο από εκείνο που βρέθηκε το αυτοκίνητό της. Παράλληλα ενώ την έχει σκοτώσει την Κυριακή (19/03/2026) το πρωί, οι απανωτές κλήσεις της οικογένειας τις ώρες που ακολουθούν μετά το φονικό τερματίστηκαν απότομα, σαν κάποιος να έκλεινε το τηλέφωνο.

Έψαξαν οι αστυνομικοί και στο χωράφι, έψαξαν και στην εκκλησία που είχε δοθεί το ραντεβού του θανάτου , αλλά τίποτα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star το κινητό της 43χρονης δεν βρέθηκε μέσα στο αμάξι που γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας.

Οι αρχές στο Ηράκλειο συνεχίζουν τις έρευνες, αναζητώντας το κινητό της, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς ο δράστης κατάφερε να την οδηγήσει στο ραντεβού που κατέληξε στο τραγικό συμβάν.

Η Κρήτη παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία της Ελευθερίας Γιακουμάκη στην περιοχή Αγία Βαρβάρα στο Ηράκλειο, από τον πρώην σύντροφό της.

Η συνάντηση του αδερφού της Ελευθερίας με τον 40χρονο στο Αστυνομικό Τμήμα

«Τη βρήκατε την Ελευθερία; Ελπίζω να είναι όλα καλά», είπε στον αδερφό της, όταν τον συνάντησε τυχαία στο τμήμα πριν δώσει κατάθεση. Έδειχνε δήθεν να αγωνιά για την τύχη της.

«Με χαιρέτησε, προφανώς με το ίδιο χέρι που σκότωσε την αδερφή μου. Χωρίς να του μιλήσω, μου λέει “φίλε, δεν έχω κάνει τίποτα, έχουμε δύο μήνες να μιλήσουμε…”», είναι τα λόγια του αδερφού της 43χρονης.

Ακόμα και μπροστά στους αστυνομικούς έκανε τον ανήξερο. «Δεν την έχω δει εδώ και δύο μήνες που έχουμε χωρίσει. Δεν ξέρω πού είναι», έλεγε.

Έδειχνε στα παιδιά της Ελευθερίας σημεία για να ψάξουν, δήθεν για να τους βοηθήσει.

Το ραντεβού θανάτου στο παρεκκλήσι – Τι έγινε τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την εκτέλεση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο δολοφόνος δωσε ραντεβού στη γυναίκα το πρωί της Κυριακής στο αγαπημένο τους παρεκκλήσι, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκείνος έφτασε με μηχανή, εκείνη με το αυτοκίνητό της. Ένα σημείο ήσυχο, σχεδόν απομονωμένο.

Ένα πακέτο τσιγάρα και μια γόπα στο σημείο αποκαλύπτουν ότι προηγήθηκε σύντομη συζήτηση λίγων δευτερολέπτων.

Ο δράστης δεν άργησε να βγάλει το πιστόλι. Η Ελευθερία ήταν στη θέση του οδηγού. Την εκτέλεσε εξ επαφής.

«Την πυροβόλησε στο κεφάλι ενώ ήταν στη θέση του οδηγού – Τη μετέφερε στα πίσω καθίσματα και τη σκέπασε με μπουφάν»

Μαρτυρία ντοκουμέντο στο Star αναφέρει μεταξύ άλλων πως «στο πίσω μέρος, αριστερά, και βγήκε από το δεξί μάγουλο, καρφώθηκε στο ταμπλό. Το ένα μάτι, το αριστερό, ήταν μπλαβιασμένο, πιο φουσκωμένο από το άλλο… σαν να είχε δεχθεί γροθιά. Η γυναίκα ήταν πεσμένη στα πίσω πατάκια, ανάμεσα στα καθίσματα, και την είχε σκεπάσει μέχρι τη μέση με ένα μαύρο μπουφάν».

«Ήθελε να πετάξει το πτώμα και το ΙΧ στο ρέμα, αλλά κόλλησε το αμάξι σε βράχο»

Ο μάρτυρας συνεχίζει, λέγοντας στο Star: «Ήταν αδιέξοδο το σημείο. Λίγα μέτρα πριν ακινητοποιήθηκε, βρήκε σε βράχο. Υπήρχε δρόμος που κατέβαινε σε ποτάμι, με πυκνή καλαμιά, που θα δυσκόλευε τις αρχές να εντοπίσουν το όχημα.

Ήθελε να την πετάξει στο ρέμα μαζί με το αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε. Την εγκαταλείπει στο χωράφι και συνεχίζει την καθημερινότητά του για δύο μέρες. Νιώθει όμως τον κλοιό να σφίγγει και βάζει τέλος στη ζωή του μπροστά στις εικόνες, σε ένα ερειπωμένο παρεκκλήσι, στον Προφήτη Ηλία».