Τραμπ: «Δεν βιάζομαι για συμφωνία με το Ιράν, αυτοί βρίσκονται σε πίεση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, υπογραμμίζοντας πως έχει «όλο τον χρόνο του κόσμου», σε αντίθεση με την Τεχεράνη που, όπως λέει, βρίσκεται υπό πίεση.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ακόμη μια φορά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπως τους The New York Times και CNN, ότι τον παρουσιάζουν λανθασμένα ως ανυπόμονο για συμφωνία με το Ιράν.

Αντίθετα, όπως υποστηρίζει, μια συμφωνία θα επιτευχθεί μόνο όταν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και ευρύτερα της διεθνούς κοινότητας.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Ιράν βρίσκεται σε δυσμενή θέση, κάνοντας λόγο για αποδυναμωμένες ένοπλες δυνάμεις και στρατιωτικές απώλειες, ενώ τόνισε πως «ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του».

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα προχωρήσει μόνο όταν κριθεί επωφελής για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η ανάρτηση αναφέρει τα εξής: «Για εκείνους, που είναι πλέον λιγότεροι από ποτέ, που διαβάζουν τους αποτυχημένους New York Times ή παρακολουθούν το Fake News CNN, και πιστεύουν ότι «ανυπομονώ» να τερματίσω τον πόλεμο (αν μπορεί κανείς να τον ονομάσει έτσι!) με το Ιράν, σας ενημερώνω ότι είμαι ίσως το λιγότερο πιεσμένο άτομο που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτή τη θέση.