Κεφαλονιά: «Ραγίζει» καρδιές το σκυλάκι της Μυρτούς, που την περιμένει να επιστρέψει στο σπίτι

Το σκυλάκι της Μυρτούς έχει συγκινήσει πολλούς, καθώς περιμένει υπομονετικά την επιστροφή της ιδιοκτήτριάς του. Η εικόνα του, να κάθεται μπροστά στην πόρτα, αποτυπώνει την αφοσίωση και την αγάπη που της έχει.

Η κατάσταση αυτή έχει συγκινήσει την τοπική κοινότητα, με πολλούς να εκφράζουν την επιθυμία να βοηθήσουν το ζώο. Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράζονται την ιστορία του, ελπίζοντας ότι σύντομα θα επανενωθούν με τη Μυρτώ.