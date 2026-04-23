Κεφαλονιά: Νέο βίντεο με τον 23χρονο φίλο της Μυρτούς πριν μεταβούν στο Airbnb- Τα κενά στην κατάθεσή του

Την ώρα που η Κεφαλονιά θρηνεί την απώλεια της Μυρτούς, η οποία κατέληξε ύστερα από ανακοπή, συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση, με τις αρχές να καλούν νέα πρόσωπα και να λαμβάνουν επιπλέον καταθέσεις από όσους φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση. Στις 12:00 το μεσημέρι της Πέμπτης (23.04.2026) πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας ο σύντροφος της 19χρονης Μυρτούς προκειμένου να καταθέσει όλα όσα γνωρίζει για το μοιραίο βράδυ στην Κεφαλονιά: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα και γι’ αυτό μου κάνει εντύπωση. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε. Πείτε μου και μένα να ηρεμήσω να ξέρω τι είναι αυτό. Εγώ την άφησα να βγει ένα ποτό με τον Ο… επειδή θα έφευγε την επόμενη μέρα και τελικά ‘έφυγε’ η Μυρτώ», είχε πει ο ίδιος στο Live News. Η μαρτυρία του αναμένεται να δώσει απαντήσεις σχετικά με την ακριβή ώρα που άφησε την 19χρονη στο σημείο που συναντήθηκε με τον 23χρονο, αλλά και για τα μηνύματα που αντάλλαξε μαζί της μέσα στη νύχτα και που έφερε για πρώτη φορά στο φως το Live News. Χτες κατέθεσε επίσης ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, ενώ σήμερα ήταν να καταθέσει και η μητέρα της Μυρτούς, ωστόσο μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα λόγω της άσχημης ψυχολογικής της κατάστασης. Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο έφερε στο φως το «Live News» που αποκαλύπτει μία ακόμη αντίφαση του 23χρονου, ο οποίος απέκρυψε από τους αστυνομικούς τις συνομιλίες και τις βιντεοκλήσεις που είχαν με τον 66χρονο από την Πρεβέζα, στην κατάθεσή του είχε υποστηρίξει πως πριν το ξενοδοχείο καθόταν με την Μυρτώ σε ένα παγκάκι. «Είπαμε να βρεθούμε με την Μυρτώ για ένα ποτό. Εκείνη ήταν ήδη έξω με ένα αγόρι. Κανονίσαμε να βρεθούμε κοντά στο γυμναστήριο και βρεθήκαμε στις 23:30. Από εκεί πήγαμε με τα πόδια σε ένα παγκάκι στην πλατεία», υποστήριξε.

Σε πλάνα στις 23:12 φαίνεται ο 23χρονος, ο οποίος μόλις είχε φτάσει στην πλατεία που είχαν το ραντεβού με τη Μυρτώ. Φορούσε γκρι ζακέτα με κουκούλα και ένα σακίδιο στην πλάτη. Δύο λεπτά αργότερα, ο σύντροφος της Μυρτούς την άφησε στο σημείο, όπως έχουν πει και στις καταθέσεις τους, τόσο ο 23χρονος όσο και ο σύντροφος της 19χρονης. «Εγώ βγήκα με την Μυρτώ και την άφησα να βγει για ποτό με τον φίλο της. Μου λέει ‘να πάω για ένα ποτό με τον Ο… γιατί αύριο φεύγει’. Δεν μπορούσα κι εγώ να της πω μην πας, μην κάνεις κάτι, το οτιδήποτε», είπε ο σύντροφος της Μυρτούς. Στις 23:20 ο 23χρονος καθόταν μόνος του στο παγκάκι και όχι με την Μυρτώ, όπως αρχικά είχε πει στην κατάθεσή του. Τέσσερα λεπτά μετά, ο 23χρονος σηκώθηκε και κατευθύνθηκε προς το στενό που είχε αφήσει πριν 10 λεπτά την Μυρτώ ο σύντροφός της. «Δεν την άφησα σπίτι. Την άφησα κοντά σε ένα σημείο όπου ήταν ο Ο… γιατί εγώ δεν τον, δηλαδή ούτε να τον δω δεν ήθελα. Την άφησα λίγο πιο μακριά», πρόσθεσε ο φίλος της. Ο 23χρονος επέστρεψε στο παγκάκι, κάθισε και πάλι μόνος του και περίμενε ξανά. Στις 23:28 έφυγε από την πλατεία προς την κατεύθυνση και πάλι του στενού που βρισκόταν η Μυρτώ. Δέκα λεπτά μετά, στις 23:38, έγινε βιντεοκλήση στον 66χρονο, με την 19χρονη να έχει δίπλα της ένα σακίδιο, πιθανότατα εκείνο που κουβαλούσε ο 23χρονος.