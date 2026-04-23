Άγιος Δημήτριος: Συνελήφθη 20χρονος για τη δολοφονία του γιου του αξιωματικού

Στη ΓΑΔΑ προσήχθη πριν από λίγο ένας 20χρονος, ο οποίος ανακρίνεται για την υπόθεση θανάτου του γιου ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα για μια γυναίκα, τσακώθηκαν και έγινε το κακό. Όπως αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ το θύμα είχε σχέση με μια κοπέλα, χώρισαν και η κοπέλα βρήκε νέο σύντροφο.

Οι δυο νεαροί άνδρες (πρώην και νυν) ήρθαν σε επικοινωνία και έδωσαν ραντεβού στο σημείο για να λύσουν τις διαφορές τους και δεν άργησαν να πιαστούν στα χέρια. Στη διάρκεια της συμπλοκής, ο δράστης έβγαλε μαχαίρι και τον κάρφωσε στην καρδιά τον 27χρονο γιο του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ.

Υπήρχε και τρίτος στο σημείο ως «μεσολαβητής»

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο σημείο της συμπλοκής υπήρχε και τρίτο άτομο που είχε ρόλο «διαμεσολαβητή» μεταξύ των δύο ανδρών. Σε λίγο αναμένεται να μεταβούν στη ΓΑΔΑ τόσο ο τρίτος που ήταν μπροστά στη δολοφονία όσο και η κοπέλα που υπήρξε το «μήλο της έριδος» μεταξύ δράστη και θύματος.

Τα σημάδια στο σώμα του θύματος που υποδήλωσαν πάλη με τον δράστη

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, ο 27χρονος γιος αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκε νεκρός στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο είχε σημάδια που υποδηλώνουν πως προηγήθηκε πάλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό του άνδρα διαπίστωσε πως πέρα από τα σημάδια, φέρει και δύο μικρά τραύματα – ένα στον λαιμό και ένα στο κεφάλι. Το χτύπημα βέβαια που το στέρησε τη ζωή είναι αυτό που έχει στον θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο.

Ο 25χρονος, γιος ταξίαρχου της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 21.30 το βράδυ της Τετάρτης όταν ένας αλλοδαπός κάλεσε τις Αρχές και ανέφερε πως βλέπει μέσα στο πάρκο έναν άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, ο νεαρός ήταν νεκρός και έφερε τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά.

«Καλό ταξίδι καπετάνιε μου»: Το σπαρακτικό αντίο του πατέρα στο γιο του

Τραγική φιγούρα ο πατέρας του ο οποίος, λόγω της ιδιότητός του και του γεγονότος ότι μένει κοντά, έμαθε για το περιστατικό και έφθασε στο σημείο για να δει τι συμβαίνει. Έτσι, χωρίς να το ξέρει, αντίκρισε νεκρό τον ίδιο του τον γιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγο πριν την τραγωδία, πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στο σπίτι και έβλεπαν αγώνα μπάσκετ.

Βυθισμένος στο πένθος, o ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αποχαιρέτησε τον 25χρονο γιο του.

«Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου. Καλές θάλασσες ψυχή μου», έγραψε σε μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντας τα λόγια του με μια κοινή τους φωτογραφία.





