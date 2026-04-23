Νίκος Αποστολόπουλος: «Πρέπει να κάνω εγχείρηση στον μηνίσκο, θα μου βάλουν τιτάνιο αλλά τους είπα ότι θέλω πλάκες χρυσού»

Ο Πατρινός Νίκος Αποστολόπουλος μίλησε, μεταξύ άλλων, για το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα, αλλά και για την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Ελλάδα.

«Έχω ένα πρόβλημα στο γόνατο μου, στον μηνίσκο, έχω μια δυσκολία και πρέπει να κάνω μια εγχείρηση. Θα μου βάλουν τιτάνιο αλλά, τώρα, τους είπα ότι δεν δέχομαι το τιτάνιο και θέλω να μου βάλουν πλάκες χρυσού», είπε αρχικά ο Νίκος Αποστολόπουλος στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε την Πέμπτη (23.04.2026) στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» στον Alpha.

«Έτσι κι αλλιώς, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, θέλω αρκετά σύντομα να φύγω από την Ελλάδα», πρόσθεσε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας.

«Όχι, για πάντα αλλά θέλω να περνάω πολύ καιρό στο εξωτερικό. Θέλω να τα πουλήσω όλα και να τελειώνω. Ψάχνω τώρα να πουλήσω και το όνομα μου, να βγάλω μια πιστωτική κάρτα και να γυρνάω τη γη», δήλωσε στη συνέχεια.