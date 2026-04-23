Μητσοτάκης στο Breitbart: «Θα περάσει πολύ καλά ο Τραμπ στην Ελλάδα, ελπίζουμε ότι θα συμφωνήσει με το Ιράν»

Ο Μάθιου Μπόιλ, ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη από τον Έλληνα πρωθυπουργό, παρατηρεί ότι η τοποθέτηση του πρωθυπουργού έρχεται περίπου έναν χρόνο, αφότου ο κ. Μητσοτάκης είχε δηλώσει, μετά την επιβολή δασμών από τον Ντόναλντ Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι ΗΠΑ και ΕΕ θα κατέληγαν σύντομα σε μια συμφωνία «win-win» -εκτίμηση που επιβεβαιώθηκε λίγους μήνες αργότερα, με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας από τον Αμερικανό πρόεδρο και την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Στη συνέντευξή του, ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει την ελπίδα ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα καταφέρει να επιτύχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα περιλαμβάνει και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, αναφέρεται σε επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος «θα περάσει πολύ καλά».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζει την ανάγκη για συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή και τη σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας, σε συνέντευξή του στο Breitbart News στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">EXCLUSIVE— I interviewed Greek Prime Minister <a href="https://twitter.com/kmitsotakis?ref_src=twsrc%5Etfw">@kmitsotakis</a> here at the Delphi Economic Forum in Greece last night. The big takeaway is a year after he correctly predicted a “win-win” trade deal between the USA and EU he is similarly hoping for a big deal between the USA and Iran… <a href="https://t.co/TD2Dfdrqiq">pic.twitter.com/TD2Dfdrqiq</a></p>— Matthew Boyle (@mboyle1) <a href="https://twitter.com/mboyle1/status/2047255637575254126?ref_src=twsrc%5Etfw">April 23, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στη νέα του παρέμβαση, ο κ. Μητσοτάκης επανέρχεται, εκφράζοντας την ελπίδα για μια αντίστοιχη εξέλιξη στις σχέσεις ΗΠΑ - Ιράν, σημειώνοντας ότι, μετά την επίτευξη στρατιωτικής επιτυχίας από την πλευρά των ΗΠΑ, το βάρος μεταφέρεται πλέον στις οικονομικές επιπτώσεις και στη διπλωματία.

«Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή συμφωνίας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς όλοι ανησυχούμε για τις οικονομικές επιπτώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Από την αρχή είχαμε ξεκαθαρίσει ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ ως χώρα της περιοχής ανησυχούμε για τον αποσταθεροποιητικό του ρόλο. Ωστόσο, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, όπου πρέπει να μας απασχολούν ιδιαίτερα οι οικονομικές συνέπειες της κατάστασης».

«Καμπανάκι» το Ορμούζ για την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι οι εξελίξεις στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ αναδεικνύουν την ανάγκη η Ευρώπη να καταστεί πιο ενεργειακά αυτόνομη. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα προχωρά για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες σε έρευνες για φυσικό αέριο, μέσω συνεργασιών με αμερικανικές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η Chevron.

«Αυτό αποτελεί ένα καμπανάκι για την Ευρώπη να γίνει πιο ρεαλιστική και πιο πρακτική όσον αφορά την ενεργειακή μετάβαση» σημείωσε. «Έχουμε στηρίξει τόσο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όσο και το φυσικό αέριο, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να συνυπάρξουν. Προχωρούμε σε έρευνες, με την πρώτη να αναμένεται από την Exxon έπειτα από 40 χρόνια και περισσότερες να ακολουθούν από την Chevron. Θέλουμε να διατηρήσουμε στενή συνεργασία με τις αμερικανικές εταιρείες ενέργειας και να βασιζόμαστε στις ΗΠΑ ως αξιόπιστο προμηθευτή φυσικού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές».

Αναφερόμενος στις διατλαντικές σχέσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέρριψε την άποψη ότι η κρίση στο Ιράν απομακρύνει Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας ότι, αντίθετα, θα τις φέρει πιο κοντά.

«Πιστεύω ότι αυτή η κρίση θα φέρει τελικά πιο κοντά τις ΗΠΑ και την Ευρώπη» ανέφερε. «Παρά τις δυσκολίες, η διατλαντική συμμαχία εξακολουθεί να έχει πολλά να προσφέρει. Αν αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις αμυντικές της δαπάνες, τότε αυτό είναι το σωστό βήμα. Το έχουμε ήδη κάνει στην Ελλάδα και το ίδιο συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

«Είμαστε περήφανοι για τη φιλοξενία μας, ο Τραμπ θα περάσει πολύ καλά»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε ισχυρότερες από ποτέ, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα (σ.σ. κάτι που, σύμφωνα με την πρέσβη των ΗΠΑ στη χώρα μας, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αναμένεται να γίνει εντός του έτους και «πολύ σύντομα»). «Μπορώ να εγγυηθώ ότι θα περάσει πολύ καλά» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «οι Έλληνες είναι υπερήφανοι για τη φιλοξενία τους».

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι οι ιδρυτές των ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την αρχαία ελληνική δημοκρατία, ενώ και η ελληνική Επανάσταση επηρεάστηκε από τον αμερικανικό αγώνα για την ανεξαρτησία. Τόνισε επίσης τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ και τον αραβικό κόσμο, καθώς και τη σημασία του διαδρόμου IMEC για τη σύνδεση Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης.

Σε ό,τι αφορά στην ενέργεια, ανέφερε ότι οι συμβάσεις με την ExxonMobil και τη Chevron έχουν ήδη υπογραφεί και ότι οι πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2027. «Αν υπάρξει επιτυχία, θα πρόκειται για καθοριστική εξέλιξη για την Ελλάδα και την Ευρώπη» σημείωσε, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της Ελλάδας ως κόμβου εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και ενεργειακής τροφοδοσίας προς τις γειτονικές χώρες και την Ουκρανία.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον ρόλο της Ελλάδας ως διαμεσολαβητή σε περιφερειακές κρίσεις, σημειώνοντας ότι διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης τόσο με το Ισραήλ όσο και με αραβικές χώρες και τους Παλαιστινίους. Υποστήριξε τη λύση των δύο κρατών για το Μεσανατολικό και τόνισε την ανάγκη προόδου στο ζήτημα της Γάζας, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ευρύτερη σταθερότητα στην περιοχή.